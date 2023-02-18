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裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

結過5次婚 48歲女涉殺夫 警追查4年前另一前夫命案

編譯林思牧／綜合報導

位於休士頓東郊的錢伯斯縣(Chambers County)，48歲女子涉嫌謀害第五任丈夫遭逮捕控罪，保釋金高達500萬元，2018年她的未婚夫被她槍殺，執法單位聞訊後8日(周三)對當年那件命案重啟調查。

錢伯斯縣警局指出，1月7日傍晚6時30分左右，警方接到貝敦休士頓衛理醫院(Baytown Houston Methodist Hospital)打來的電話，指出有一名被救護車送到醫院的病人症狀相當可疑，可能是被人動了手腳，這位病人是46歲的約瑟夫哈茨菲爾(Joseph Hartsfield)。警察到達後向病人的妻子詢問，越問就越出現更多疑點，約瑟夫後來死於醫院中。

調查期間警方發現約瑟夫48歲的妻子莎菈哈茨菲爾(Sarah Hartsfield)一共結過五次婚，約瑟夫是她的第五任丈夫，過去的每次婚姻都很短暫，而且他至少還跟另一名男子訂過婚，2018年莎菈在明尼蘇達州道格拉斯縣將未婚夫大衛布拉格(David Bragg)槍殺，但執法單位認為她說的自衛殺人有根據，她沒有被控罪。

約瑟夫有嚴重的糖尿病必須打胰島素(insulin)，醫院的檢驗報告指出他血中胰島素的濃度超高，可能是被人打了許多次胰島素造成的結果。檢方把本案交給大陪審團裁決，2月3日大陪審團將莎菈以謀殺罪名起訴(indicted)，警方隨即將她逮捕，法官把保釋金訂為500萬元，由於她付不出保釋金，還被關在錢伯斯縣拘留所。

明尼蘇達州道格拉斯縣的執法單位聽到這個消息，於8日宣布重啟布拉格命案的調查。當莎菈的大頭照在電視新聞中出現時，她的第一任丈夫諾恩斯查(Titus Knoernschild)向媒體陳述他們的往事，他跟莎菈是高中情侶(high school sweethearts)，還不到20歲就結了婚，但兩人相處不愉快，當他訴請離婚時，莎菈警告他最好注意背後，過去27年來他總是擔憂莎菈會設計陷害或殺害他，他對自己今天還活著感到慶幸。

明尼蘇達州 休士頓 警察

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