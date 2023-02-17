隕石落格蘭德河谷 鳥飛狗叫

推特用戶@disdikmark放在網路的12秒視頻中，鳥兒的悅耳啼聲令人心曠神怡，但一聲巨響之後一群鳥兒從屋簷下、樹叢中快速飛走。(FOX頻道)

德州與墨西哥 交界的格蘭德河谷地區，15日(周三)傍晚許多人聽到一聲巨響、感到一些震動，希達爾戈縣警局局長隨後在官方推特 上宣告，那是一顆隕石(meteorite)落地造成的，有些居民計畫去尋找那顆隕石。

在麥凱倫(McAllen)和米慎市(Mission)一帶，許多住家的門鈴錄相機(Ring camera)錄下傍晚5時23分出現的那聲巨響。因為當時天色未暗，所以並沒有錄到閃光，譬如推特用戶@disdikmark放在網路的12秒視頻中，院子裡原本一片平靜安詳，鳥兒的悅耳啼聲令人心曠神怡，但一聲巨響之後一群鳥兒從屋簷下、樹叢中快速飛走，接著就聽到遠近傳來的狗吠聲。

另一位推特用戶李戈登(Lee Golden)的錄像上可以看到雲間劃過一條亮光，他表示隨後地面出現輕微的震動，應該是隕石從外太空 進入大氣層然後撞擊地面。晴朗的夜空中有時會看到流星(meteor)，那是像沙子大小的物體高速進入大氣層發出高熱的亮光，如果物體比較大，沒有在這段期間完全焚毀，就稱為隕石。

隕石是非常稀有的，因此價格不低，有史以來被確認的隕石大約只有6萬多件，譬如一個極獨特的四磅重「石榴石」隕石(pallasite meteorite)，不久前在拍賣會中以6萬480元售出。更有趣的是，不僅僅是隕石很值錢，有些被隕石打中的東西也變得很值錢，譬如哥斯大黎加(Costa Rica)有一個鐵皮屋頂狗屋被隕石砸穿，那間狗屋後來賣了4萬4000元。

希達爾戈縣警局局長艾迪格拉(Eddie Guerra)當晚在官方推特上宣告，屬於聯邦的休士頓航空交通管制局(Houston Air Traffic Control)通知他，有兩架班機的機師向該局報告，看到一條亮光劃過天空最後墜落在麥凱倫西邊。