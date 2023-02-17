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德州人語／電信詐騙 須防華裔長者上當

德州人語

近期頻頻有涉及華人的電信犯罪案件爆出。這類罪案中，犯罪分子使用中文簡訊、微信賬號等詐騙和盜用身分，明顯的針對華人，可謂是「華人騙華人」。而中老年人對科技產品了解不多，更容易成為電信犯罪的受害者。

近日，一名陳姓女士收到朋友微信，對方讓陳女士將收到的短信驗證碼發給她。而陳女士照做後，微信瞬間被盜。幸虧她即時將微信賬號裡的一萬元人民幣轉出，讓犯罪分子沒能得逞。不過陳女士最終還是花了一周時間才將賬戶找回。找回後才發現，原來那個找她要驗證碼的朋友賬戶竟然也被盜了。

對於一些華人來說，微信是他們日常的主要溝通工具。微信不僅能聊天，還能存款轉款，購物等，十分方便。不過這也增加了錢財損失的風險，一旦賬戶被駭，裡面的錢財不保。除了微信，華人還經常收到中文抽獎短信、冒充政府部門的電話等形式的詐騙。比較常見的還有中文殺豬盤，儘管媒體反覆曝光，還是有人上當。

這些顯然是針對美國華人的詐騙，被騙的群體中，不乏中老年人。而這一群體由於對網路認識不深，很容易就掉入犯罪份子的圈套。有的詐騙形式更是針對中老年人，套路滿滿，如發送獲獎短信，利用部分獨居中老年人感情寂寞空虛的殺豬盤等。

雖然犯罪分子的詐騙手段拙劣，但還是有很多人上當，這也是情理之中。在現代社會，每個人都無法逃脫網路的影響，手機是每個人必備的物品。有網路的地方，就有不法分子可鑽的空子，導致電信詐騙層出不窮。而個資被盜所帶來的損失也往往更大，犯罪分子甚至可以獲取受害人的銀行賬號，將錢全部取走，或者利用個人資料辦理信用卡，大肆消費。

相比砸車窗、盜竊、搶劫案，電信犯罪更難覓蹤跡。而針對華人的網路犯罪，有的罪犯更是遠在千里之外，這種跨國犯罪，美國警方辦案難度可想而知，他們也常常束手無策。

在華人社區，網路犯罪的受害人遠比想像得多。近日，在紐約有近百名華人向州眾議員求助，稱自己的身份被盜用，犯罪分子從其銀行賬戶、社交媒體賬號中盜走錢財，或是用受害者身份辦理信用卡大肆消費。受害人少則損失數千元，多則損失幾萬元。世界日報曾報導一位南加州羅蘭岡73歲的獨居婦女被詐騙32萬的故事，震驚社區。因為接了一通電話，這名老人一生的積蓄化為烏有。

面對層出不窮的電信詐騙犯罪，我們更應該關注中老年群體。社會也應經常舉辦科普講座等為他們普及知識。中老年群眾不該被當代科技所拋棄，更不應該是這個時代的受害者。在打擊網路犯罪的過程中，關心身邊的老年人朋友，日常給他們提個醒，也許就能避免悲劇的發生。

華人 詐騙 微信

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