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亞裔地產協會 百人齊聚慶新年

記者封昌明／休士頓報導
新入會的會員上台與大家認識。（記者封昌明／攝影）
新入會的會員上台與大家認識。（記者封昌明／攝影）

亞裔地產協會（AREAA）休士頓分會，2月15日在斯坦福市金山酒家舉行慶祝新年活動，各個族裔的百餘位房地產經紀人齊聚一堂，在創會會長林富桂、李雄等的領導下，從祥獅賀歲到抽獎等多個節目個個都精采絕倫，帶動現場高潮不斷。

休士頓亞裔地產協近年來不但讓大家都能賺錢，而且還能團結，更能娛樂，各種大型晚會在他們有促成下，新進會員都歡笑的入會，會員人數逐年增加，而且跨族裔，是近年來休士頓少見人氣最旺的亞裔社團。

餐會主角林富桂身披皇后彩帶遊走全場現場歡呼聲不斷，今年的會長李世威承接主持棒，主持功力可圈可點。

新任哈里斯縣第四區區長Lesley Briones派出幕僚長李成純如到場祝賀，並頒發褒揚給李世威，表彰他的貢獻。西南管理區區長李雄則盛讚李成純如在該區執行長任內表現優異，新任區長慧眼識英雄，他期待以後可以多多合作。

為了讓各個亞裔社區大團結，林富桂邀請各個族裔的年輕男士表演舞獅，向大家拜年，並且分別以不同語言說出「新年快樂」，博得滿堂彩。最近的土耳其地震，林富桂發動到場的會員進行募款，將善款交由台商會會長張園立，由他轉交給慈濟基金會，用做土耳其賑災之用。

建築師李兆瓊也應邀前來，為會員們演講「2023年兔年的運勢」及各生肖應注意事項，李兆瓊說，今年是兔年，屬兔的人步入本命年，有諸多應注意事項，而各個生肖在兔年當道時，也各有不同的應對之道。

張園立（左二）代表慈濟基金會接受善款賑濟土耳其災民。（記者封昌明／攝影）
張園立（左二）代表慈濟基金會接受善款賑濟土耳其災民。（記者封昌明／攝影）
休士頓亞裔地產協會在創會會長林富桂（右）及李雄（左前）的帶領下，會務蒸蒸日上。（...
休士頓亞裔地產協會在創會會長林富桂（右）及李雄（左前）的帶領下，會務蒸蒸日上。（記者封昌明／攝影）
新任哈里斯縣第四區區長Lesley Briones派出幕僚長李成純如(左三）到場...
新任哈里斯縣第四區區長Lesley Briones派出幕僚長李成純如(左三）到場祝賀，並頒發褒揚給李世威（左二），表彰他的貢獻。 （記者封昌明／攝影）

亞裔 休士頓 房地產

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