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台灣5女大生 德州萊斯大學研習

【休士頓訊】
駐休士頓台北辦事處處長羅復文（左五）、王敦正（左六）日前接待來自國立台灣大學及國立中興大學的5位女同學。 （楊淑雅提供）
駐休士頓台北辦事處處長羅復文（左五）、王敦正（左六）日前接待來自國立台灣大學及國立中興大學的5位女同學。 （楊淑雅提供）

休士頓台北辦事處處長羅復文日前接待來自國立台灣大學及國立中興大學的五位女同學，歡迎她們到德州萊斯大學(Rice University)進行為期五周的短期研習與實習。

當日在萊斯大學應用物理系系主任河野純一郎講座教授（Prof. Junichiro Kono）及台灣學生會博士生趙俊穎率領下，張庭瑋、黃鈺雯、林虹余、郭煦庭及廖廷涓興奮地抵達辧事處。到場尚包括E&M基金會董事長王敦正夫婦、經文處副處副處王長韋龍及教育組組長楊淑雅等。

MACHI(日語：好朋友)計畫係河野純一郎講座教授專為台灣理工科女大學生所設立。他是萊斯大學工程學講座教授，擔任應用物理系系主任，並合聘至該校電機與資訊工程系、天文與物理學系及材料科學與奈米工程學系，理工領域涉獵廣且深入。2020年台灣大學電機系教授李君浩(時任科技組組長)因河野教授長年執行TOMODACHI (日語：友達、朋友)計畫，接待日本理工科女大學生赴萊斯大學與里海(Lehigh University)短期研習，促進女大學生科研經驗，及對美國高等教育(尤以理工科系)之瞭解，甚具學術意義，因此與河野教授討論後促成台版MACHI計畫。

不論是TOMODACHI 或是MACHI，均充分展現美日台三方共同合作，透過教育結為好友同盟的深刻意涵。又女性從事科學研究過往不若男性踴躍，透過上揭科研計畫，鼓勵女學生進一步追求更高學位。

此次台灣學員的主修分別為生物醫學工程、物理、生物科技、生物產業機電工程，她們於研修期間在萊斯大學各專業領域教授指導下，與日本五位女生學員以及萊斯大學研究人員一起進行實習計畫，並接觸科學工程領域相關研究，同時與美國本地學生語言文化交流，未來進而深造，成為女性科學家可期。

MACHI計畫除有休士頓僑界王敦正、蕭素薰、賴賢烈及劉明剛等人捐贈獎學金外，另獲教育部學海築夢計畫、國立台灣大學及國立中興大學校方之支持，盼共同協助拓展學生國際視野，培育更多優秀女性科學研究人才。

教育部 休士頓 日本

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