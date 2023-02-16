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校聯會助Alief學區扶輪社募款

【休士頓訊】
校聯會參與Alief 學區扶輪社獎學金募款遊園會。 （大專校聯會提供）
校聯會參與Alief 學區扶輪社獎學金募款遊園會。 （大專校聯會提供）

美南大專校聯會的關懷推廣委員會日前參與 Alief 學區扶輪社獎學金募款遊園會( Soup'er bowls)，這項 Alief 學區募款活動已經舉辦多年。

每年扶輪社利用遊園會募款，提供獎學金给 Alief 校區單親或無家可歸的貧窮學生四年的學雜费用。與會中有許多不同的攤位和團體參加烹飪比赛，提供不同口味的湯頭，大專校聯會則以文化交流為主，提供佈置美觀的攤位，帶來中國農曆年，新春迎喜，喜氣洋洋的氣氛，將春節喜糖、紅色小燈籠送給來賓。

募款遊園會校聯會獎學金基金委員會負責人張南庭，熱心捐助扶輪社獎學金募款所需的一千元，校聯會得以和糖城鄰近 WestChase 扶輪社的慈善義舉攜手合作。僑教中心主任王盈蓉也到場加油打氣，Alief 學區主席 Superintendent Mr. Anthony Mays、扶輪社會長 Mr. Craig Splawn、Alief 學區 社區負責人 Delores Jones 也都參加。園會從上午11時間始到下午1時結束，地點在 Tracy Gee center對面廣場，現場氣氛熱烈。

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