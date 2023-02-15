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世界象棋錦標賽 11月休城舉行

記者封昌明／休士頓報導
出身邯鄲象棋隊，大學時曾獲得全國冠軍的胡玉山（圖左）獲獎無數，如今兒子（圖右）也可能承接衣缽。 （記者封昌明／攝影）
出身邯鄲象棋隊，大學時曾獲得全國冠軍的胡玉山（圖左）獲獎無數，如今兒子（圖右）也可能承接衣缽。 （記者封昌明／攝影）

第18屆世界象棋錦標賽將於今年11月在休士頓舉行，這次賽事由世界象棋聯合會主辦、休士頓象棋協會受美國象棋聯合會委託承辦，休士頓市體育局協辦。

第18屆世界象棋錦標賽組委會共同主席，休士頓象棋協會主席胡玉山表示，作為世界上水平最高規模的象棋賽事，世錦賽將由來自全球近30個國家／地區代表團，率領約120多名世界級象棋精英，雲集休士頓，來爭奪象棋界的最高榮譽。

世界象棋聯合會副主席、第18屆世界象棋錦標賽組委會主席、美國象棋協會主席鄭勤霖和第18屆世界象棋錦標賽副主席李明東專程從紐約趕到休士頓宣布此事。他們介紹了世界及美國象棋協會，並指出，在今年11月份將首次在美國舉辦的世界象棋錦標賽，這是美國更是休士頓的榮耀，我們有信心也一定能夠辦好這象棋世界盃，並希望大家給予大力支持，共襄盛舉。李明東強調美國象棋協會的旗下的七個成員協會，在人力、物力和財力上都會給予休士頓鼎立支持，同心協力把賽事辦得盡善盡美。

第18屆世界象棋組委會共同主席、休士頓象棋協會副主席徐建勳律師表示，在得到休士頓承辦世錦賽的確認後，我們意識到諸多困難，特別是籌款的事項。但是休士頓協會及美國協會主要領導都表態自己帶頭捐款，保證啟動資金。因為像棋潛在的巨大市場，我們有信心、決心把這次世錦賽辦成最成功的一次。

作為本次比賽的協辦單位休士頓體育管理局首席執行官Janis Burke指出「我期待著學習象棋這個新遊戲。非常感謝世界象棋聯合會對休士頓的信任。」，她憶及前年 2021 年世界乒乓球錦標賽的獲得巨大的成功，那個比賽也是第一次在美國舉行。

出身邯鄲象棋隊，大學時曾獲得全國冠的胡玉山還介紹了比賽規則，依「世界象棋規則」， 每局每方基本用時60分鐘，每走一著加30秒，不限著數，超時判負。男子個人採用積分編排制賽九輪：第八輪結束後的前兩名，進行冠亞軍決賽，其他棋手進行第九輪積分編排賽。為了激勵選手奮勇爭先、爭創佳績，本屆比賽的總將獎高達七萬美元以上。

第18屆世界象棋錦標賽記者會，參與來賓合影。（記者封昌明／攝影）
第18屆世界象棋錦標賽記者會，參與來賓合影。（記者封昌明／攝影）

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