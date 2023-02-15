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密州逃獄犯 德州1死1被捕

編譯林思牧／綜合報導
密西西比逃犯泰勒潘(右)在德州落網，麥可羅伊死亡。(Raymond居留所／WAPT電視台)
密西西比逃犯泰勒潘(右)在德州落網，麥可羅伊死亡。(Raymond居留所／WAPT電視台)

去年耶誕夜從密西西比州一座監獄成功脫逃的兩名囚犯，一位在連續暴力犯罪後1月9日於達拉斯被捕，另一位於7日(周二)被發現死於硫磺泉市(Sulphur Springs)一座公園的廁所中，這個消息令北德州居民深感不安。

　密西西比州海恩茲縣(Hinds County)監獄12月24日那天傍晚7時左右，36歲的非洲裔囚犯查佛洛麥可羅伊(Traverro MacElroy)和31歲的白人囚犯泰勒潘(Tyler Payne)結夥攀過鐵絲網圍籬，成功逃出監獄，但獄方當時並沒有察覺，一直到耶誕節上午11點多清查人頭的時候才發現，縣警局在附近地區搜查，但兩人早已杳無蹤跡。

　兩人顯然結伴來到北德州，接著可能就分道揚鑣。一月上旬北德州發生一連串的暴力犯罪事件，包括持槍搶劫商店、暴力劫車等，1月9日達拉斯市警局的巡邏警員發現一輛已被報失的車輛，展開高速追逐，在弗里斯科(Frisco)和達拉斯一帶出現險象環生的狀況，警方最後把泰勒潘逮捕歸案。

　但查佛洛麥可羅伊卻還是不見蹤影，位於達拉斯東郊的硫磺泉市，7日那天一位到公園步行健身的居民在廁所的地面上發現一名男子躺著不動，報警以後警察發現那人已經斷氣，經過查證發現他就是查佛洛麥可羅伊，法醫辦公室將給他解剖驗屍以確定他的死因。

　北德州居民對這個事件相當驚異，清早上公園運動竟然會碰到暴力前科犯，公眾的身家安全豈有保障？另外，1998年在一棟房間分租的住宅中槍殺三名白人青少年的巴倫汀(John Lezell Balentine)，8日(周三)傍晚被處決，獄方隨後宣布他在6時36分斷氣。現年54歲的巴倫汀是非洲裔，他當年有一位白人女友，但女友的弟弟不贊成姊姊交黑人男友，於是巴倫汀到他的租處將他殺害，另外兩名白人青年也連帶賠掉性命。

德州 監獄 暴力犯罪

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