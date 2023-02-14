凱蒂倉庫氨氣外洩 警消管制禁出入

99 Cent Only」廉價商店德州總部大倉庫氨氣外洩。(KHOU電視台)

華人 樂於定居的凱蒂市(Katy)，「99 Cent Only」廉價商店的德州 總部大倉庫12日(周日)上午因為氨氣外洩導致附近居民關門關窗，到下午1時多衛生單位才宣告空氣品質恢復安全標準。

位於10號和99號高速公路交會口東北角的99 Cent Only德州總部，技術工在夜裡進行冷凍系統的維修，不之何故無水氨(anhydrous ammonia)外洩。這間倉庫不是用來給顧客採購商品的地點，凱蒂附近的兩家99 Cent Only零售店仍在正常營業。由於無水氨是製造毒品 安非他命(methamphetamines)的一種主要成分，因此警方也在調查是否有歹徒企圖盜竊。

氨在中文裡又稱阿摩尼亞，有強烈的刺鼻氣味，會給口鼻眼睛帶來刺激感，哈里斯縣公共衛生局(Harris County Public Health)的艾瑞卡布朗醫師(Dr. Ericka Brown)於12日上午9時召開記者會，通知附近居民躲在家中(shelter in place)把門窗關緊，如果因為氨氣造成身體不適，應該到急診室去尋求治療。

到了下午1時過後，管路中的氨氣全部放完，空氣中的阿摩尼亞味大致消除，衛生局宣布已經符合安全標準，居民可以放心外出。工業用化學物質外洩事件，政府照例會開案調查，99 Cent Only德州總部的那棟大倉庫13日(周一)仍然不准許一般員工進出，公司僱請包商進行系統檢修，要等政府部門檢驗過確定安全無虞後才能繼續正常運作。

另外，13日(周一)上午7時30分左右，休士頓郊區蒙哥馬利縣東區的斯普蘭多拉(Splendora)，一輛紅色車頭的大貨卡闖越鐵路平交道時被列車撞上斷成兩截，卡車司機當場死亡，又造成16節載貨車廂脫軌(derailed)，東德州高速公路(Eastex Freeway)的交通中斷數小時之久，給駕駛人帶來相當大的困擾，幸好火車上的工作人員都無恙，脫軌車廂上所裝的有害物質(Hazmat)都沒有漏出。