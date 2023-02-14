我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

凱蒂倉庫氨氣外洩 警消管制禁出入

編譯林思牧／綜合報導
99 Cent Only」廉價商店德州總部大倉庫氨氣外洩。(KHOU電視台)
99 Cent Only」廉價商店德州總部大倉庫氨氣外洩。(KHOU電視台)

華人樂於定居的凱蒂市(Katy)，「99 Cent Only」廉價商店的德州總部大倉庫12日(周日)上午因為氨氣外洩導致附近居民關門關窗，到下午1時多衛生單位才宣告空氣品質恢復安全標準。

　位於10號和99號高速公路交會口東北角的99 Cent Only德州總部，技術工在夜裡進行冷凍系統的維修，不之何故無水氨(anhydrous ammonia)外洩。這間倉庫不是用來給顧客採購商品的地點，凱蒂附近的兩家99 Cent Only零售店仍在正常營業。由於無水氨是製造毒品安非他命(methamphetamines)的一種主要成分，因此警方也在調查是否有歹徒企圖盜竊。

　氨在中文裡又稱阿摩尼亞，有強烈的刺鼻氣味，會給口鼻眼睛帶來刺激感，哈里斯縣公共衛生局(Harris County Public Health)的艾瑞卡布朗醫師(Dr. Ericka Brown)於12日上午9時召開記者會，通知附近居民躲在家中(shelter in place)把門窗關緊，如果因為氨氣造成身體不適，應該到急診室去尋求治療。

　到了下午1時過後，管路中的氨氣全部放完，空氣中的阿摩尼亞味大致消除，衛生局宣布已經符合安全標準，居民可以放心外出。工業用化學物質外洩事件，政府照例會開案調查，99 Cent Only德州總部的那棟大倉庫13日(周一)仍然不准許一般員工進出，公司僱請包商進行系統檢修，要等政府部門檢驗過確定安全無虞後才能繼續正常運作。

　另外，13日(周一)上午7時30分左右，休士頓郊區蒙哥馬利縣東區的斯普蘭多拉(Splendora)，一輛紅色車頭的大貨卡闖越鐵路平交道時被列車撞上斷成兩截，卡車司機當場死亡，又造成16節載貨車廂脫軌(derailed)，東德州高速公路(Eastex Freeway)的交通中斷數小時之久，給駕駛人帶來相當大的困擾，幸好火車上的工作人員都無恙，脫軌車廂上所裝的有害物質(Hazmat)都沒有漏出。

德州 毒品 華人

上一則

傳統基金會暑期實習申請 3/5截止

下一則

新州聯合中文學校遊藝迎新春 學生頒獎典禮帶來節目

延伸閱讀

甜蜜約會看電影 宋仲基視線緊黏愛妻

甜蜜約會看電影 宋仲基視線緊黏愛妻
宋仲基夫婦看電影被捕獲 視線「死黏孕妻」甜爆

宋仲基夫婦看電影被捕獲 視線「死黏孕妻」甜爆
宋仲基辣妻曾合作喬治克隆尼 網翻15年前廣告：變嫩了

宋仲基辣妻曾合作喬治克隆尼 網翻15年前廣告：變嫩了
宋仲基去年飛印度參加婚禮 老婆孕肚早就曝光

宋仲基去年飛印度參加婚禮 老婆孕肚早就曝光
宋仲基將迎小公主？網曝凱蒂逛「公主風聞名」童裝店

宋仲基將迎小公主？網曝凱蒂逛「公主風聞名」童裝店
宋仲基8月當爸 被爆離婚4個月交新歡

宋仲基8月當爸 被爆離婚4個月交新歡

熱門新聞

將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36
(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
包括小榆學區在內德州多個學區，討論一周上學四天可行性。（學區官網）

一周只上學四天 全美已1600所學校實施

2023-02-09 18:39

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗