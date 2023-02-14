休城議員Thomas 晤華人聽民意

西南管理區主席李雄（右一）向市議員Tiffany D. Thomas (中）陳述華人社區遇到的各項問題。（記者封昌明／攝影）

休士頓 西南區管委會主席李雄，9日為選區包括西南區及國際區的休士頓F區議員Tiffany D. Thomas 舉行競選連任募款餐會。席間Thomas 市議員不但對她熟稔的社區議題包括房屋、教育、安置遊民、水資源、豐富文化特色及各種社區發展項目，提出有系統的說明，更與在座社區經濟及發展領袖們直接對話，充分交換意見。雙方經過這次討論，對於未來極具潛力的合作方式，都有更進一步的想法及方向。

Thomas 市議員在自我介紹時，首先提及甫於近日正式揭幕展開社區服務工作的Alief 社區活動中心。這幢豎立在百利大道的新穎美觀建築，剛推出就引起全市矚目，而它正是由Thomas 力促完成。Thomas 笑言包括市政府都開玩笑説「這個社區中心惹了麻煩」，因為現在所有市民都向市府要一個如此高標的社區中心。不過專長社區教育、發展、文化建設的她並不以此耀眼成績自滿，而對於華埠首務之一的治安問題，她更精準提出針對亞裔社區，包括街道照明、人行道硬體設施、夜店安全、維安人員夜間值班、街頭監視錄影機等細節的加強。

出身成長於Alief 社區的Thomas ，對區內自然有特別感情，她更對區內社群有深刻瞭解。她強調從小在Alief 學區，同學包括各種族裔、來自全球各個國家，她説「這就是我們的社區、這也就是我們的國家的面貌」。她在2019年當選F區市議員，也是第一位擔任此職位的40歲以下非裔女性。而她在任期間，面對疫情 的挑戰，她為社區爭取了醫療資源及醫護服務外，更為弱勢家庭就租屋補助爭取了疫情期的特別津貼，安頓了基本生活需要。

此階段Thomas 專注的社區項目，包括社區面對天災時的應變及善後能力，以及社區內特定地段的整頓工作，還有居住及商務環境的廢水處理、水道疏通問題，這同時也是大都會面對潛在天災危機時的迫切課題。Thomas 並強調貫穿西南區管委會及國際區管委會的百利大道，更是她的選區內、甚至休士頓的經濟引擎，得到廣泛的矚目關切；她希望與大家繼續密切合作，加強研究及投資 以促進更多的變化與進步。

出席餐會社區經濟及發展領袖人士，包括建築師李兆瓊、律師林富桂、產業業主王藝達、西南區管委會董事也是社區產業業主的Harry Shani、Stephen Le, Jr. 及其他業內重量級人物包括 Park 8 development 負責人Lee Wang、金城銀行資深副總裁 Bill Chen、成功餐館連店業主戴安東夫婦、STOA 建築開發公司合夥人Tony Ly、國際區董事及公寓群業主Jay Shani 及另兩位成功女性Shabina Bhagia F區公寓群業主、及李雄夫人擔任中國人活動中心理事的彭梅。大家都紛紛就商業及投資願景、和回饋社區服務社會等各種可行性，與Thomas 市議員交換意見，加深互相瞭解及未來討論管道。

尊重文化特色並把握機會彰顯自身文化傳承的Thomas，更與李雄、管委會環境及設計委員會主席Stephen Le, Jr. ，分享區域內以她非洲圖案色彩衣著為主，所繪製的街頭設施外飾壁畫；這也正是餐會當晚，Thomas身穿的服飾，繽紛鮮明又生氣勃勃地象徵了她的發展藍圖與行動力。