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眾議員批拜登 縱容中國氣球

編譯林思牧／綜合報導
眾議員麥克麥考爾。(取材自臉書)
眾議員麥克麥考爾。(取材自臉書)

德州聯邦眾議員麥考爾是眾議院外交事務委員會的新任主席，他在12日(周日)上CBS「面對國家」節目時表示，拜登對中國氣球事件蓄意淡化，依他的評估中國對美國三個敏感核子設施(sensitive nuclear sites)已經蒐集到許多重要資訊。

　共和黨籍的麥克麥考爾(Michael McCaul，見圖，臉書)在上個月剛接下眾議院外交事務委員會(House Foreign Affairs Committee)的主席職位(Chairman)，他認為拜登政府的情報單位在淡化事件，宣稱被發現並被擊落的這幾個氣球，並沒有收集到多少與美國國家安全(National Security))相關的資訊，因為美國動用了阻斷偵測科技(detection-blocking technology)。

　麥考爾在面對國家節目(Face the Nation)的訪談中表示，他不能透露他所看過的機密文件內容，但以他身為外交事務委員會主席能看到的資訊，他認為中國是蓄意的在勘查美國的軍事與核子重地，將來如果中國出兵侵略台灣、美國出手相救的時候，這些資訊可以讓中國比較有制衡美國的能力。

　另外他又指出，從氣球飛行的路徑來判斷，偵測儀器對三個核子設施已經有足夠的時間拍攝照片、傳送訊息，他指責拜登在第一個氣球剛出現在阿拉斯加的時候就應該下令，讓空軍出動戰鬥機發射飛彈將它摧毀，拜登的躊躇不決，讓中國有足夠的機會控制那個氣球在許多地方游移，這簡直就是在告訴中國它的不法行為是可以被容許的，拜登政府應該強烈指責中國的作為，並矢言再有類似的飛行器必定在第一時間擊落。

拜登 氣球 眾議院

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