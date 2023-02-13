土敘震災 光鹽社發起募款

土耳其和敘利亞先後發生兩次毀滅性地震 ，造成死亡人數繼續攀升。光鹽社除了懇切代禱，並發起籌款賑濟在土耳其和敘利亞的災民。

光鹽社與基督之星 (Christar, https://www.christar.org/) 及美國國際加利利(GIU，https://en.gi-us.org)合作，與當地教會分發基本援助物，幫助當地的災民，解決緊急救傷、食物、保暖和精神撫慰等服務要項。

捐款將可依 LSA 收據抵稅，捐款將百分之百用在土耳其和敘利亞地震賑災上。請寫支票 付款至：Light and Salt Association,memo(註明)：土耳其地震賑災。請將支票郵寄至：Light and Salt Association, 3535 Briarpark Dr., Suite 135, Houston，TX 77042。或可以使用 Zelle 的 QuickPay 到 [email protected] 的 Chase帳戶，memo(註明)：土耳其等地震賑災。

請聯絡理事長鄧福真、執行長孫紅濱、賑災總連絡袁昶黎，電話：(713)-988-4724，電子郵件：[email protected]。