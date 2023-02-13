尾隨槍殺騎士 男判入獄

36歲男子格蘭特（Aaron Grant），日前在斯普林（Spring）Home Depot附近的怒路槍擊案中，殺害32歲摩托車騎士梅茲格。（ABC 13）

ABC 13電視台報導，36歲羅斯比（Crosby）男子格蘭特（Aaron Grant），日前在斯普林（Spring）家得寶(Home Depot)附近的怒路槍擊 案中，殺害32歲摩托車騎士梅茲格（Jesse Metzger）被判入獄。

梅茲格的屍體，在1月27日午夜剛過，於北高速公路（North Freeway）20000號街區被發現。

相關單位指出，梅茲格當天晚飯後打電話給朋友，說有一輛白色吉普（Jeep Cherokee）後面尾隨他。

警方告訴目擊者新聞（Eyewitness News），梅茲格的朋友尋找他，發現他倒在家得寶停車場，他騎乘的摩托車附近。

警方稱，梅茲格的朋友最初打電話給急救人員，他們認為梅茲格可能遭遇車禍 ，但後來他們很快發現，朋友被槍殺。

警方尚未確認梅茲格實際被槍殺的地點，但他們相信，他應該是在怒路事件中被槍殺，之後將車騎到停車場後倒下。

目前警方仍調查案發具體情況，他們認為在餐廳內並未發生任何打鬥事件。

梅茲格的母親，Heidi Myers Fiedler到場確認死者是其兒子。他留下三名孩子和妻子Paula，他將於7月迎接第四名孩子。

Fiedler在臉書 貼文中寫道，「傑西笑起來很有感染力，又高又帥，從未停止朝成功努力。」她也在籌款頁面上表示，捐款將用於葬禮與其家庭。