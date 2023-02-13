德州去年268人熱死 半數是居民

德州去年有268人熱死。(ERCOT網頁)

根據從1999年開始記錄的資訊，去年德州 被熱死的人數打破紀錄，氣候專家認為全球暖化固然是原因之一，德州人口遽增、無家可歸情況惡化、偷渡入境狀況失控也都是促成大趨勢的因素。

德州衛生局發布的數據指出，去年有268人確證是被熱死的，創下了新紀錄，其中有135人是德州居民，另外的133人是來自外州或外國。被熱死的州民大多是無家可歸者或家中沒冷氣或冷氣故障的人，以福和市所在的塔倫特縣(Tarrant County)為例，約70%被熱死的人屬於這類的情況。

不過統計學專指出，1999年的時候德州人口剛超過2000萬，到了2022年已接近3000萬，所以如果其他情況都一樣，增加50%是正常的。根據州政府首席氣候學家尼爾森嘉蒙(John Nielsen-Gammon)所提供的氣象資訊，2022年是德州有紀錄以來第二熱的年度，又是十多年來最乾旱的一年，因此氣候的影響應該是存在的。

非居民的熱死者可能來自他州，也可能來自美國之外，數據上並沒有區分外州人或外國人，但因為死得最多的是在韋布縣(Webb County)和布魯克斯縣(Brooks County)，而這兩個居民稀少的縣都在美墨邊界上，因此死者應該絕大多數是跨過邊界的偷渡客 。移民 權益組織指出，偷渡客熱死的人數絕對是低估很多，因為許多取道偏鄉路徑的偷渡者，熱死以後曝屍荒野也沒人知道。

韋布縣法醫驗屍官(Medical Examiner)可琳史騰(Corrine Stern)指出，2022年偷渡死亡人數比往年多很多，死因不只是因為天熱，去年8月停屍間裡存放了260具偷渡客的屍體以後已經沒有多餘空間，才開始拒收屍體，這是她擔任驗屍工作20年以來第一次出現的情況。