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慈濟德州分會 新春祈願平安

記者封昌明／休士頓報導
信眾點起福慧燈，祈願人人平安吉祥。（記者封昌明／攝影）
信眾點起福慧燈，祈願人人平安吉祥。（記者封昌明／攝影）

慈濟德州分會 2023年新春祈福會，2月12日在該會靜心堂舉行，分會執行長羅濟嶢陪同駐休士頓台北經文處處長羅復文及夫人、僑務委員宋明麗、台商會、美南銀行、金城銀行、西南管理區、哈里斯縣警局等代表與會，與信眾們同享證嚴上人送給民眾的祝福「慈悲行善福滿門、智慧處世德傳家」，參與的信眾無不雙手合十滿心歡喜。

在祈福會開始前，主辦單位播放了2023年慈濟在全球各地，對不論是天災人禍造成的難民給予協助的紀錄片，從土耳其、烏克蘭、澳洲到台灣，看到2022年全球竟是如此多災多難，而慈濟的善行足跡遍佈全球，眾人淚眼看完，面對2023年的不確定性，回顧2022年真是令人鼻酸的一年。

羅復文在看完紀錄片後表示，慈濟基金會足蹤遍佈全球，做了很多台灣政府做不到事，善行非常偉大，而慈濟會員散佈全球各地，不僅自己出錢還出力，加入救濟當地災民的行列，是值得大家學習的地方。

羅濟嶢主持榮董授證儀式，受證人非常低調，僅示上人的祝福「慈悲行善福滿門、智慧處世德傳家」，也是她的座右銘，他勉勵大家多行善事，她們家因此三代平安，她非常感恩。

執行長羅濟嶢（圖左）舉行榮董授證儀式。（記者封昌明／攝影）
執行長羅濟嶢（圖左）舉行榮董授證儀式。（記者封昌明／攝影）

羅濟嶢說，在過去的一年，慈濟志工們持續在社區付出，行善腳步未曾停歇。尤其是去年伊恩颶風襲擊佛羅里達州，美國慈濟共啟動七場賑災發放，動員全美志工達400人次，動用緊急救難基金約美金220多萬元，受惠人數超過8200人。

羅濟嶢強調，2022年自然如此頻繁，歸因於氣候變遷，地球暖化問題嚴重，在新的一年裡，祈願家家平安、日日吉祥，並期待人人從自心開始改變，茹素護生、保護大地，才能早日消弭天災人禍。

信眾排隊等待領取「福慧紅包」。（記者封昌明／攝影）
信眾排隊等待領取「福慧紅包」。（記者封昌明／攝影）
執行長羅濟嶢(右六）與駐士頓台北經文處處長羅復文（右五）及夫人、僑務委員宋明麗、...
執行長羅濟嶢(右六）與駐士頓台北經文處處長羅復文（右五）及夫人、僑務委員宋明麗、台商會、美南銀行、金城銀行、西南管理區、哈里斯縣警局等代表合影。 （記者封昌明／攝影）

澳洲 氣候變遷 德州

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