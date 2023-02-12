抗議SB147號法案 休士頓市長帶領華人遊行

休士頓市長Sylvester Turner發表演說，抗議德州SB147號法案涉種族歧視。 （記者封昌明／攝影）

為抗議德州 參議員Lois KorkHurst提出的SB147法案，禁止中國、北韓、俄羅斯、伊朗公民在德州購買地產的擬批准法案（包括在美合法居住持中國護照者）及參議員Donna Campbell提出的SB552法案禁止同樣四國公民購買和租賃德州農業用地和牧場（包括在美合法居住持中國護照者），嚴重影響中國人權益，全美亞裔領袖委員會（AALC）2月11日在中國城黃金廣場前集會，發出怒吼抗議該法案涉及種族歧視 。

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影音來源：記者封昌明

休士頓市長Sylvester Turner、國會議員希拉傑森李、Al Green、Lizzie Fletcher、德州眾議員Gene Wu、Suleman Lalani、Ron Reynolds's、市議員譚秋晴等眾多位政要雲集，與集結抗議的民眾一同吶喊「反種族歧視、反SB147法案、反SB552法案」等口號，向德州政府抗議，此活動吸引了全休士頓各大媒體出動採訪。

在大批警力封鎖下，百利大道淨空，讓抗議民眾順利完成訴求。（記者封昌明／攝影）

頂著40度左右的寒風，遊行隊伍由休士頓市長帶領，眾人從黃金廣場出發，一路到百佳超市廣場折返，在大批警力管制下，整個百利大道淨空，抗議隊伍浩浩蕩蕩行經百利大道數個華資銀行門口，引進民眾注意，這是繼上月哈里斯縣第四區區長Lesley Briones在中國城宣誓就職後，另一個重量級政治動作「由休士頓市長帶領華人僑領在中國城內遊行」象徵意義更顯非凡。

活動總召集人羅玲大聲疾呼：這兩個法案的通過，將對在美華人華僑的發展及德州的經濟產生極大的傷害。 （記者封昌明／攝影）

活動總召集人羅玲疾呼：這兩個法案的通過，將對在美華人華僑的發展及德州的經濟產生極大的傷害。 德州華人華僑不能做沉默的羔羊，逆來順受。 這次的反歧視運動不分黨派，不是涉及黨派的政治活動，而是涉及維護華人華僑權益的活動。 是挽救華人華僑世代被歧視的抗爭。 所有華人華僑和所有社團都應該站出來反擊新的排華法案，維護華人華僑生存發展的基本權益！ 讓我們一起走上街頭，一起抗議，反對種族歧視，強烈要求取消兩個法案！

小小抗議者在抗議隊伍中格外引人注意。（記者封昌明／攝影）

華人華僑要想走出一百四十年不得翻身的泥沼，舒暢地活在一片晴朗的天空之下，真正地實現我們的美國夢，就必須成為「坐上賓」，否則就成為「盤中餐」， 失去話語權（if you are not at the table，you will be on the menu！）

德州州長Greg Abbott已經宣稱他會簽署SB147法案。德州副州長Dan Patrick 成立了SB147和SB552委員會。大概在2月14日之前SB147法案委員會將投票，過半數就會通過。法案將被送到 德州參議院審議。大概在2月28日或3月初，參議院共和黨（19）民主黨（12）會投票表決。過半數就會通過。現在我們華人華僑的生存岌岌可危，情況非常緊急！