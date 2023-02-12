我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉洩5500萬用戶個資 醫療App「GoodRx」遭罰150萬元

無證移民買擔保 動輒要價上萬元…恐成待「詐」羔羊

抗議SB147號法案 休士頓市長帶領華人遊行

記者封昌明／休士頓報導
休士頓市長Sylvester Turner發表演說，抗議德州SB147號法案涉種族歧視。 （記者封昌明／攝影）
休士頓市長Sylvester Turner發表演說，抗議德州SB147號法案涉種族歧視。 （記者封昌明／攝影）

為抗議德州參議員Lois KorkHurst提出的SB147法案，禁止中國、北韓、俄羅斯、伊朗公民在德州購買地產的擬批准法案（包括在美合法居住持中國護照者）及參議員Donna Campbell提出的SB552法案禁止同樣四國公民購買和租賃德州農業用地和牧場（包括在美合法居住持中國護照者），嚴重影響中國人權益，全美亞裔領袖委員會（AALC）2月11日在中國城黃金廣場前集會，發出怒吼抗議該法案涉及種族歧視

影音來源：記者封昌明

休士頓市長Sylvester Turner、國會議員希拉傑森李、Al Green、Lizzie Fletcher、德州眾議員Gene Wu、Suleman Lalani、Ron Reynolds's、市議員譚秋晴等眾多位政要雲集，與集結抗議的民眾一同吶喊「反種族歧視、反SB147法案、反SB552法案」等口號，向德州政府抗議，此活動吸引了全休士頓各大媒體出動採訪。

在大批警力封鎖下，百利大道淨空，讓抗議民眾順利完成訴求。（記者封昌明／攝影）
在大批警力封鎖下，百利大道淨空，讓抗議民眾順利完成訴求。（記者封昌明／攝影）

頂著40度左右的寒風，遊行隊伍由休士頓市長帶領，眾人從黃金廣場出發，一路到百佳超市廣場折返，在大批警力管制下，整個百利大道淨空，抗議隊伍浩浩蕩蕩行經百利大道數個華資銀行門口，引進民眾注意，這是繼上月哈里斯縣第四區區長Lesley Briones在中國城宣誓就職後，另一個重量級政治動作「由休士頓市長帶領華人僑領在中國城內遊行」象徵意義更顯非凡。

活動總召集人羅玲大聲疾呼：這兩個法案的通過，將對在美華人華僑的發展及德州的經濟產...
活動總召集人羅玲大聲疾呼：這兩個法案的通過，將對在美華人華僑的發展及德州的經濟產生極大的傷害。 （記者封昌明／攝影）

活動總召集人羅玲疾呼：這兩個法案的通過，將對在美華人華僑的發展及德州的經濟產生極大的傷害。 德州華人華僑不能做沉默的羔羊，逆來順受。 這次的反歧視運動不分黨派，不是涉及黨派的政治活動，而是涉及維護華人華僑權益的活動。 是挽救華人華僑世代被歧視的抗爭。 所有華人華僑和所有社團都應該站出來反擊新的排華法案，維護華人華僑生存發展的基本權益！ 讓我們一起走上街頭，一起抗議，反對種族歧視，強烈要求取消兩個法案！

小小抗議者在抗議隊伍中格外引人注意。（記者封昌明／攝影）
小小抗議者在抗議隊伍中格外引人注意。（記者封昌明／攝影）

華人華僑要想走出一百四十年不得翻身的泥沼，舒暢地活在一片晴朗的天空之下，真正地實現我們的美國夢，就必須成為「坐上賓」，否則就成為「盤中餐」， 失去話語權（if you are not at the table，you will be on the menu！）

德州州長Greg Abbott已經宣稱他會簽署SB147法案。德州副州長Dan Patrick 成立了SB147和SB552委員會。大概在2月14日之前SB147法案委員會將投票，過半數就會通過。法案將被送到 德州參議院審議。大概在2月28日或3月初，參議院共和黨（19）民主黨（12）會投票表決。過半數就會通過。現在我們華人華僑的生存岌岌可危，情況非常緊急！

德州 華人 種族歧視

上一則

拉美裔市議員加列哥 投身休士頓市長選戰

延伸閱讀

休士頓市長帶領華人遊行抗議排華的SB147號法案

休士頓市長帶領華人遊行抗議排華的SB147號法案
參院推新法案 阻中國購買鄰近美軍事設施土地

參院推新法案 阻中國購買鄰近美軍事設施土地
槓上了？佛州州長通過新法 迪士尼世界不再享這待遇

槓上了？佛州州長通過新法 迪士尼世界不再享這待遇
布碌崙第20學區委員會 投票通過支持寇頓春節法案決議

布碌崙第20學區委員會 投票通過支持寇頓春節法案決議
貪腐遭部下舉報 德州檢長竟用330萬公帑和解

貪腐遭部下舉報 德州檢長竟用330萬公帑和解
台灣音樂家演奏 東西方無縫合鳴

台灣音樂家演奏 東西方無縫合鳴

熱門新聞

(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
包括小榆學區在內德州多個學區，討論一周上學四天可行性。（學區官網）

一周只上學四天 全美已1600所學校實施

2023-02-09 18:39
休士頓Wisdom高中因一名嫌犯搶劫後又進入校園，學生驚恐奔逃。(擷自推特)

休士頓少年搶劫完還回校 警方圍捕 學生驚逃

2023-02-06 13:18
賓州26歲女子摩根‧道布上週與父母親相約自殺；由母親先槍殺父親，射死母親後再自殺。(取材自臉書)

賓州一家3口陳屍後院 遺留親筆遺書疑自殺協定

2023-02-09 13:55

超人氣

更多 >
盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬
衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關
紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫
加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落
CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題

CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題