我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉洩5500萬用戶個資 醫療App「GoodRx」遭罰150萬元

無證移民買擔保 動輒要價上萬元…恐成待「詐」羔羊

2幼童丟家裡 31歲母外州遊蕩近2月

編譯林思牧／綜合報導

位於休士頓東北邊約30哩的羅馬森林市(Roman Forest)，一位31歲的非裔母親把兩個孩子丟棄在家裡去外州遊蕩，警方已取得通緝逮捕令(arrest warrant)要把這位不負責的母親送進監獄。

這件駭人聽聞的事件到10日(周五)才因為KTRK電視台的報導而公諸於世，羅馬森林市警察局長卡萊爾(Stephen Carlisle)指出，31歲的芮文葉茨(Raven Yates)在去年9月下旬就已經離開家，把12歲的女兒和3歲的兒子留在家裡任其自生自滅。這兩個孩子是葉茨跟兩個不同的男人生的，葉茨威脅女兒不可把媽媽不在家的事告訴任何人，否則姊弟會被官府送到各自的父親那裡，姊弟就不會再見面了。

家裡冰箱和櫥櫃裡的食物很快就吃完了，12歲的女孩的父親是加州的一位音樂製作人(music producer)，她跟父親聯繫的時候說媽媽去上班了，她和弟弟肚子餓，父親就會上網點餐讓人送到這間外觀相當漂亮的住宅。後來有人在阿拉巴馬州的莫比爾市(Mobile)看到葉茨，她的童年是在這裡度過的。

有人把葉茨人在莫比爾，小孩卻不在身邊的事告訴女孩的父親，父親11月從加州搭機來到羅馬森林市才發現了實情，家裡幾乎沒有任何食物，3歲孩子的床上發出刺鼻的尿騷味。這時葉茨已經離家將近兩個月。葉茨經常在社群媒體上放自己打扮得漂漂亮亮的照片，她有幾千名追隨者，電視台在Instagram上向她詢問此事，但她完全不予理會。

羅馬森林市警局12月份已經取得法院頒發的逮捕令，葉茨被控兩項「拋棄或危害兒童並且無意返回」(abandoning or endangering a child without intent to return)。局長指出，葉茨是大約一年前帶著兩個孩子搬到德州，兩個孩子都沒有到當地的學校註冊上學。葉茨另外還有一個14歲的女兒，當葉茨離開羅馬森林市的時候，那個大女兒已經離家出走。

加州 社群媒體 阿拉巴馬州

上一則

金伍德傳家庭襲擊案 男嫌犯遭警開槍射傷

下一則

休士頓新開中餐館 命名、措辭皆惹議

延伸閱讀

好消息！加州中產階級退稅收入無需繳納聯邦稅

好消息！加州中產階級退稅收入無需繳納聯邦稅
加速興建可負擔房 紐森撥8.2億

加速興建可負擔房 紐森撥8.2億
風土軼聞／加州葡萄酒 獨步全球的6個特點

風土軼聞／加州葡萄酒 獨步全球的6個特點
大企業用公投挑戰 加州多項新法擱置

大企業用公投挑戰 加州多項新法擱置
菜單有鵝肝？納巴新度假飯店挨告

菜單有鵝肝？納巴新度假飯店挨告
專搶蘋果電器 8人集團落網

專搶蘋果電器 8人集團落網

熱門新聞

(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
包括小榆學區在內德州多個學區，討論一周上學四天可行性。（學區官網）

一周只上學四天 全美已1600所學校實施

2023-02-09 18:39
休士頓Wisdom高中因一名嫌犯搶劫後又進入校園，學生驚恐奔逃。(擷自推特)

休士頓少年搶劫完還回校 警方圍捕 學生驚逃

2023-02-06 13:18
賓州26歲女子摩根‧道布上週與父母親相約自殺；由母親先槍殺父親，射死母親後再自殺。(取材自臉書)

賓州一家3口陳屍後院 遺留親筆遺書疑自殺協定

2023-02-09 13:55

超人氣

更多 >
盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬

盜手機號駕駛證駭銀行帳戶 近百華人失財 損失高達十萬
衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關

衛生紙價格還在漲 竟跟房市降溫有關
紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫

紐約華婦全家外出用餐2小時 盜賊從窗口爬入洗劫
加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落
CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題

CNN：氣球事件習近平知情與否 都暴露嚴重問題