2幼童丟家裡 31歲母外州遊蕩近2月

位於休士頓東北邊約30哩的羅馬森林市(Roman Forest),一位31歲的非裔母親把兩個孩子丟棄在家裡去外州遊蕩,警方已取得通緝逮捕令(arrest warrant)要把這位不負責的母親送進監獄。

這件駭人聽聞的事件到10日(周五)才因為KTRK電視台的報導而公諸於世,羅馬森林市警察局長卡萊爾(Stephen Carlisle)指出,31歲的芮文葉茨(Raven Yates)在去年9月下旬就已經離開家,把12歲的女兒和3歲的兒子留在家裡任其自生自滅。這兩個孩子是葉茨跟兩個不同的男人生的,葉茨威脅女兒不可把媽媽不在家的事告訴任何人,否則姊弟會被官府送到各自的父親那裡,姊弟就不會再見面了。

家裡冰箱和櫥櫃裡的食物很快就吃完了,12歲的女孩的父親是加州 的一位音樂製作人(music producer),她跟父親聯繫的時候說媽媽去上班了,她和弟弟肚子餓,父親就會上網點餐讓人送到這間外觀相當漂亮的住宅。後來有人在阿拉巴馬州 的莫比爾市(Mobile)看到葉茨,她的童年是在這裡度過的。

有人把葉茨人在莫比爾,小孩卻不在身邊的事告訴女孩的父親,父親11月從加州搭機來到羅馬森林市才發現了實情,家裡幾乎沒有任何食物,3歲孩子的床上發出刺鼻的尿騷味。這時葉茨已經離家將近兩個月。葉茨經常在社群媒體 上放自己打扮得漂漂亮亮的照片,她有幾千名追隨者,電視台在Instagram上向她詢問此事,但她完全不予理會。

羅馬森林市警局12月份已經取得法院頒發的逮捕令,葉茨被控兩項「拋棄或危害兒童並且無意返回」(abandoning or endangering a child without intent to return)。局長指出,葉茨是大約一年前帶著兩個孩子搬到德州,兩個孩子都沒有到當地的學校註冊上學。葉茨另外還有一個14歲的女兒,當葉茨離開羅馬森林市的時候,那個大女兒已經離家出走。