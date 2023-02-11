我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

半月灣案槍手趙春利出庭沮喪哭泣 法官一度休庭

開張7月被盜7次 這家餐廳現在不收現金只刷卡

休士頓歷史高樓 傳將改裝為住商大樓

編譯胡立宗／綜合報導
Humble Oil大樓完工後的舊照。（取自Canadian Centre for Architecture網站）
Humble Oil大樓完工後的舊照。（取自Canadian Centre for Architecture網站）

位在休士頓市區Bell Street 800號的摩天大樓，自1962年起建時便成為休士頓的歷史地標之一。這棟606呎高的大樓一度號稱密西西比河以西最高的大樓，擁有者自Humble Oil至ExxonMobil，自Exxon於2015年決定在斯普林（Spring）重起辦公園區後就閒置至今。但就在新年之交，這棟大樓傳出可望改裝的消息，或將為這棟歷史建物帶來新生。

在ExxonMobil決定搬遷後，45層高的大樓一度由加州的Shorenstein Properties接手，但是改裝計畫遲遲未定案，加上新冠疫情爆發，Shorenstein Properties最終在2022年決定出讓，接手的紐約投資集團據稱將改裝為住商混合大樓。方案之一是，沿著Milam Street與Travis Street的低樓層全部改為商業用途，借助市區的商業活力為這棟建物帶來新生力量。

這棟大樓由Welton Becket and Associates設計，建成後沒多久，密西西比河以西最高大樓的名號就由達拉斯的Elm Place取代，不過這棟大樓仍然是休士頓的地標之一。休士頓現有的最高大樓是1982年興建的JPMorgan Chase Tower，高1002呎俯瞰Travis Street。目前仍不能確定改裝工程何時動工，只能期待新生的大樓能為休士頓市區帶來新風貌。

休士頓 加州 疫情

上一則

歡迎光臨 SUSHI+高級迴轉壽司自助餐館

下一則

明州華人聯歡慶新春 逾300人共聚一堂

延伸閱讀

美南台灣校聯會 新春團拜

美南台灣校聯會 新春團拜
休士頓榮光聯誼會 近百會員春宴同歡

休士頓榮光聯誼會 近百會員春宴同歡
小偷頻入侵破壞 圖書館損失三萬

小偷頻入侵破壞 圖書館損失三萬
紐瓦克平價公寓鼠患 市議會限期改進

紐瓦克平價公寓鼠患 市議會限期改進
休士頓少年搶劫完還回校 警方圍捕 學生驚逃

休士頓少年搶劫完還回校 警方圍捕 學生驚逃

山姆休士頓州立大學 校外驚傳槍擊案

山姆休士頓州立大學 校外驚傳槍擊案

熱門新聞

(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33
佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
事發按摩店血跡斑斑，女傷者仍未脫險。(讀者提供)

獨家／芝按摩店喋血 華女遭男客刺頸命危 兇嫌逃逸

2023-02-03 09:35

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

又見氣球？ 白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體
麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？

麻州華男殺妻藏屍判終身監禁 受害者女兒：為何是我們受懲罰？
威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺