休士頓歷史高樓 傳將改裝為住商大樓

Humble Oil大樓完工後的舊照。（取自Canadian Centre for Architecture網站）

位在休士頓 市區Bell Street 800號的摩天大樓，自1962年起建時便成為休士頓的歷史地標之一。這棟606呎高的大樓一度號稱密西西比河以西最高的大樓，擁有者自Humble Oil至ExxonMobil，自Exxon於2015年決定在斯普林（Spring）重起辦公園區後就閒置至今。但就在新年之交，這棟大樓傳出可望改裝的消息，或將為這棟歷史建物帶來新生。

在ExxonMobil決定搬遷後，45層高的大樓一度由加州 的Shorenstein Properties接手，但是改裝計畫遲遲未定案，加上新冠疫情 爆發，Shorenstein Properties最終在2022年決定出讓，接手的紐約投資集團據稱將改裝為住商混合大樓。方案之一是，沿著Milam Street與Travis Street的低樓層全部改為商業用途，借助市區的商業活力為這棟建物帶來新生力量。

這棟大樓由Welton Becket and Associates設計，建成後沒多久，密西西比河以西最高大樓的名號就由達拉斯的Elm Place取代，不過這棟大樓仍然是休士頓的地標之一。休士頓現有的最高大樓是1982年興建的JPMorgan Chase Tower，高1002呎俯瞰Travis Street。目前仍不能確定改裝工程何時動工，只能期待新生的大樓能為休士頓市區帶來新風貌。