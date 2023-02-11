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德州賭場合法化 共和黨議員促修州憲法

編譯林思牧／綜合報導
德州議員提案解禁賭場。圖為新墨西哥州一家賭場。(City of Gold Casion網頁)
德州議員提案解禁賭場。圖為新墨西哥州一家賭場。(City of Gold Casion網頁)

保守派人士一向以道德先鋒自居，這就是德州憲法中不准許賭博的主要原因，但共和黨內已有許多議員希望改革州憲法(State Constitution)，允許開設賭場，以免州民到外州去賭博，讓肥水徒然流入外人田。

與德州接壤的幾個州中，路易斯安那州、奧克拉荷馬州、新墨西哥州都允許賭場設立，不論住在哪個地區的德州人，開車幾個小時就可以到賭博作樂，即使要到內華達州的賭城，搭飛機前往也不太麻煩。代表福和市的共和黨州眾議員哲倫(Charlie Geren)認為，德州人貢獻給這些州的錢，每年應該有數十億元之多。

哲倫已提出HJR 97號議案，希望能修改德州憲法，允許賭場的開設與營運，如果本案得以通過，德州會有七家大賭場，包括達福地區兩家、休士頓地區兩家，聖安東尼奧、基督聖體市(Corpus Christi)和麥凱倫(McAllen)各一家。哲倫指出，他的議案中不只是要設立賭場，還包括周邊的高檔酒店、度假旅館、餐廳、秀場、零售店等等，這些企業會製造出許多工作機會，讓州政府的稅收增多，讓居民的收入增多。

不過，不是所有的共和黨議員都贊成這種作法，譬如代表布蘭諾(Plano)的眾議員夏辛(Matt Shaheen)指出，已開放賭場的州在立法允許之前，都只看到經濟利益，但在開放賭博之後發生的破產、淪為無家可歸、家庭暴力、夫妻失和、自殺等的副作用，大家卻閉口不談，在把賭博合法化之前，大家應該慎重探討這些後果。

哲倫的議案也將會允許運動博彩(sports betting)，但不會允許便利商店裝設吃角子老虎(slot machine)供一般市民就近賭博。贊成開放賭博的企業組成了德州度假目的地聯盟(Texas Destination Resort Alliance)和德州運動博彩聯盟(Texas Sports Betting Alliance)等的遊說組織，由上一任州長培瑞(Rick Perry)當領頭羊。

德州 共和黨 眾議員

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