達福區中文學校 2月17日教師研習會

由中華民國 僑委會贊助，達福區中文學校聯誼會所舉辦的春季教師研習會，將於2月17日晚間7時30分至 9時30分用網路方式在線上舉行。主辦單位為了使從事中文教育 的老師們有更多進修機會，特別邀請到國立台灣師範大學華語文教學系陳振宇教授，他以儒家六藝中的禮為文化華語教學，對當地與全球老師們提供教學分享。

達福區中文學校聯誼會此次請到的陳振宇教授，目前為台師大華語文教學系研究講座及名譽教授。陳振宇教授曾獲國科會傑出研究獎，擔任過中華心理學刊主編、華語文教學研究主編、台灣華語教學研究特約主編，也是數個國際一流期刊的編輯委員。

陳振宇的專長為認知心理學，研究主要關注語言的處理機轉及其與認知的關係，兼及非語言的人造器物對認知的影響，其理論觀點兼顧物理機械觀與社會文化生態觀。

一般認為，雙語教學一向走的是語言學的路徑，可是多學一個語言的初始動機通常來自其文化的魅力。那麼，雙語教學是否一直搞錯了重點而浪費了學生許多寶貴的時間和精力呢？這樣的疑問尤其值得華語教學界思考。華語作為一個聲調和意符語言，一直被西方人認定是最難學習的語言之一。儘管學習語言必然要學會那些抽象的符碼，抓住其文化精髓才是學習的最終成就；而學習文化總是比學習抽象的符碼來得有意義、也有意思，那麼也許我們應該考慮在學習的伊始，就把教師和學生的注意力放在文化上。因此，在此次的研習會中，陳振宇教授將探討並闡述「文化華語教學」的想法。用儒家教育理念中的六藝來提升與幫助學生在各個語言程度下同時追求文化和語言的學習目標。

該講座是免費培訓，有意參加者可以到https://forms.gle/X2z6WjvmN82mtWqX7完成報名手續，開課前二天會收到 ZOOM Meeting 參加會議連結與密碼。對本活動有任何問題，歡迎來電孟敏寬會長（469）789-6858，或email 至[email protected] 。