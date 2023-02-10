美南台灣校聯會 新春團拜

校聯會獎學金捐贈儀式。捐獎人章翠英 (左2) 將獎學金支票授予校聯會理事長劉美玲 (右3)。立法委員陳以信(左3)、經文處處長羅復文 (左4)、校聯會會長何怡中 (右2)、僑教中心主任王盈蓉 (右1)。(校聯會提供）

2023年金兔迎春之際，美南大專院校聯合校友會 (JCCAA，簡稱校聯會) 於2月5日(周日)元宵節 ，相邀旅居休士頓 的台灣大專院校校友們及眷屬朋友們至休士頓僑教中心團聚拜年，和僑領們歡度佳節。現場張燈結綵、貴賓雲集，駐休士頓台北經濟文化辦事處羅復文處長夫婦和休士頓僑教中心王盈蓉主任致詞賀歲，造訪休士頓的立法委員陳以信到場和鄉親問安，當天逾百八十位賓客列席，三代同堂，賓主盡歡。

節目開場，由青年文化交流大使 (FASCA) 舞動金龍揭開活動序幕，開場由台灣大學校友會青年校友們周韋君、洪紹喜、吳怡萱演唱流行金曲，隨後上演師範大學和文化校大學校友會張懷平、芮久玟、劉志恆年味十足的賀歲串燒和FASCA學生馮翔郁的古典舞。

鎮互動環節由銘傳校友會王慧娟和宏武協會老師羅茜莉示範太極帶動操，校聯會風雅集排舞老師鄧嘉陵將拜年融入排舞 (line dance)，台下觀眾相偕跳起東西合璧的創意拜年舞，不亦樂乎。活動間穿插淡江大學校友會精心設計的元宵猜燈謎，節目全程由黃金搭檔主持人鐘惠盈和蕭暐獻清新詼諧地主持串場，處處有亮點。

隨著溫馨緊湊的活動推演，校聯會配合元宵佳節準備了應景餐點，一碗碗美味可口的手工湯圓和關東煮暖心上桌，場面溫馨喜氣又熱鬧，感謝休士頓味全公司慷慨贊助應景點心食材。最後由大家引頸期盼的新春大摸彩畫龍點睛。經文處、各校友會、僑領和企業共同捐贈豐富禮品和紅包，現場一片喜氣。

校聯會會長何怡中表示，新春團拜從發想至今耗時兩個月籌備，兩位活動擔當邱佩冠和鐘惠盈細心策畫，團結在地不同校友會的力量，與FASCA的青年學子們協作，並且工作團隊結合老中青世代各司其職，共同成就今日嶄新多元、創意互動的新春聯歡活動，這樣無私奉獻的精神和和諧溫暖的氛圍是非常難得可貴的，我們將一同珍惜維護，歡迎各校友能加入我們這個大家庭，響應未來更多精彩活動。