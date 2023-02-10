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公部門、大學獲指示：用人唯才

編譯胡立宗／綜合報導
德州州長辦公室幕僚長Gardner Pate。(LinkedIN)
德州州長辦公室幕僚長Gardner Pate。(LinkedIN)

德州州長辦公室本周發函各州級機關與公立大學，DEI原則不應該濫用，不然有違法的風險。DEI指多元（Diversity）、平等（Equity）、兼容（Inclusion）。

署名辦公室幕僚長Gardner Pate、日期押在2月4日的信中表示，DEI原則遭到操弄，推動明顯有利於特定族群、傷害特定族群的政策。信中並稱，DEI的相關舉措已經涉及非法歧視特定族群，不過他並未指明特定族群為何。Gardner Pate還強調，以DEI美化所作所為不具意義，德州政府花的是納稅人的公帑，不該推動與法律不符的DEI行動。

DEI原則多半用於職場、政府與大學的甄選程序，以矯正過去遭到忽略的弱勢族群，並給與相對補助或降低門檻，在大學申請部分，則會協助有色人種或非一般生讀到畢業。休士頓KHOU電視台的政治分析師Bob Stein認為，州長艾伯特辦公室的此一信函，意義就在向他的基本盤喊話，也在凸顯他未來可能是更高職位的合適人選。

州長辦公室在媒體揭露此一公函後發布聲明，強調幕僚長意在提醒機關學校遵守聯邦與德州法規，按比例分配缺額並不符合聯邦與州法，因為公平並不是機會平等（Equity is not equality.）。聲明強調，德州讓每個人都能依天分與才能發展，這跟金恩博士（Dr. Martin Luther King, Jr.）夢想一樣，人的成就高低不能取決於膚色，而是要看人的特質。

不過，全國有色人種協進會（NAACP）與部分律師都認為，艾伯特辦公室曲解了DEI原則，用意明顯就是在妨礙改革，為特定族群牟利。

NAACP休士頓分會的會長James Dixon強調，不公平現象依然存在，NAACP將會去函表明立場。

德州州長辦公室的函文。（KHOU）
德州州長辦公室的函文。（KHOU）

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