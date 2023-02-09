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孫秀蕊領導幸福舞蹈班 樂活人生

記者封昌明／休士頓報導
元宵佳節齊聚一堂，樂活人生。（記者封昌明／攝影）
元宵佳節齊聚一堂，樂活人生。（記者封昌明／攝影）

由西南紀念醫院退休護士長孫秀蕊領導的「幸福舞蹈班」，2月8日在Sharps Town 社區活動舉行春節元宵聯歡會，所有會員各自準備了美味餐點與大家共享，歡樂氣氛濃厚。孫秀蕊並準備了兩個大紅包，給該班元老級教授方淑媛及邱蔡玉枝，場面溫馨感人。

孫秀蕊長期擔任休士頓健康日義工，每年都會為社區長輩提供健康方面的諮詢，自護士職場退休後即全心投入教授舞蹈的行列，每逢僑界有任何大型活動，都會看到由她率領的舞蹈班為觀眾帶來歡樂，她始終樂此不疲，並希望能一直跳下去為社區帶來健康且正面的老年生活。

孫秀蕊師承方淑媛，而方淑媛師承有「台灣現代舞之母」稱號的蔡瑞月，她們全身充滿了傳奇的生活故事，雖然歷經滄桑，卻依然熱愛跳舞，方淑媛跳了一甲子，從台灣跳到休士頓，從未放棄學習及跳舞，至今仍綻放光芒。

方淑媛全身充滿了故事，與老師蔡瑞月有著一甲子的師生情，讓她畢生難忘，1997年，方淑媛隨夫婿移民休士頓，和女兒、外孫同住；僅在每年春季返台掃墓，順道探望小兒子及孫輩。對於和蔡老師共同曾有的輝煌過往、鎂光燈的聚焦以及舞台下如雷的掌聲，方淑媛相當低調、從不掛齒；生過一場病後，開始轉向戶外練太極拳，每天清晨義務帶領「休市晨功聯誼會」數十成員練「武」習「舞」，風雨無阻，數十年如一日。

直到日前摔了一跤，行動不太方便，但仍堅持坐在椅子上打太極拳，每天仍到陽光活動中心伸展筋骨，回顧一生從14歲學跳舞到84歲真正退休，無悔的人生，堅強的毅力，足堪後人典範。

有朝氣及活力，是「幸福舞蹈班」的特色。（記者封昌明／攝影）
有朝氣及活力，是「幸福舞蹈班」的特色。（記者封昌明／攝影）
「幸福舞蹈班」班長孫秀蕊（左）謝謝方淑媛（右）、蔡玉枝（後右）的教導。 （記者...
「幸福舞蹈班」班長孫秀蕊（左）謝謝方淑媛（右）、蔡玉枝（後右）的教導。 （記者封昌明／攝影）
僑社每遇重大活動「幸福舞蹈班」都會受邀演出。（記者封昌明／攝影）
僑社每遇重大活動「幸福舞蹈班」都會受邀演出。（記者封昌明／攝影）

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