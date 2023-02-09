達拉斯動物園小偷落網 揚言出獄再偷

涉嫌進達拉斯動物園行竊的爾文。(Dallas County Jail)

在達拉斯動物園 進行破壞與偷竊的24歲嫌犯，接受警方盤問時坦承犯案，但他不僅沒有半絲悔意，還告訴警察 他一旦出獄馬上還會再去偷珍禽異獸。

兩隻皇帝絨猴在1月30日遭竊以後，警方公布了疑犯的照片，一間教會的幾位人士認出那名非洲裔青年經常在教會擁有的一間空屋裡停留，警方接到舉報後果然在那間空屋的壁櫥裡找到那兩隻猴子，屋裡還有許多隻貓和鴿子。2月2日那天一個年輕人到達拉斯水族館，向工作人員問了許多該館展出動物的問題，員工認出他就是警方在尋找的嫌犯。

警察在水族館附近將24歲的爾文(Davion Irvin)逮捕，筆錄指出他坦承是他犯下的連環案，1月13日他剪破雲豹棲息處的鐵絲網，他原本要把雲豹帶走，但試圖抓牠的時候被牠逃走。爾文表示他喜歡動物，等他出獄後馬上還會再去偷竊動物。他說他把皇帝絨猴裝在背包裡，然後搭乘輕軌捷運列車到那間空屋，動物園和空屋之間約為15哩。

爾文已被控六項虐待動物(animal cruelty)和一項盜竊(burglary)罪名，他的保釋金被訂為2萬5000元，到發稿之時他還被關在拘留所 中。動物園裡還有一隻稀有的兀鷹(vulture)受傷死亡，警方還在調查該案是否與爾文相關。