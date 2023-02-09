世華工商婦女企管協會北德州分會 迎春

會員們用紅包袋製作各種造型作品。（孟敏寬提供）

迎接兔年，世華工商婦女企管協會北德州 分會，2月4日於華人 活動中心舉行迎春接福手工製作。該活動結合年節、文化與藝術。

當天下午由婦女會監事孟敏寬邀請華興中文學校的老師們現場做分組示範，鄧妙環老師負責製作吉祥扇子、陳雅芬老師負責摺可愛的福袋、廖淑英老師負責摺應景的小燈籠。

由於姊妹們用心熱情的參與，將原本一個個平凡的紅包，經由巧手折疊後，變為一個美麗的吉祥扇；一張張色彩絢麗的紅包袋，經由訂書機的裁訂，完成為一個立體的燈籠，一片片鮮紅的紅包紙, 加上修長的流蘇，串聯成為一個精巧的福袋。雖然僅用日常生活中隨手可得的簡單物件，但卻可創造出生活中另外一種驚喜，它是年節中應景的飾品，也是童年的回憶。