哈里斯縣去年11月選舉應重來?

德州副州長派翠克稱哈里斯縣投票有問題，應該重選。（ABC）

德州 副州長派翠克（Dan Patrick）6日在Magic Circle Republican Women's Club演說時表示，哈里斯縣在2022年11月的投票 時，出現選民因為無紙而無法投票的情形，而且外界根本不知道沒有投票的人有多少，「因此，我們需要重新投票一次」。

派翠克辦公室尚未說明發言的前後文，州務卿辦公室則回應，重選需要法院裁定。不過，在派翠克開炮之前，德州州長艾伯特與共和黨 人早已對哈里斯縣選務批評連連。艾伯特2月1日的推文引述地方媒體報導，指哈里斯縣共有121處投票所出現問題，這才會導致結果大為不同，「因此哈里斯縣必須重選，德州更應該立法阻止哈里斯縣再犯」。

哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）以1萬8000票、差距不到2%驚險連任固然是共和黨人忍不住的原因之一，470萬人的哈里斯縣民主黨支持者越來越多也是原因之一，德州與哈里斯縣鬥法的局面在過去幾年已經一再上演，包括疫情期間的免下車與24小時投票，都遭共和黨人居多數的德州議會禁止。

不過，持平而論，哈里斯縣應該負責部分也沒做好。去年大選期間到底有沒有出現投票紙不夠的問題，哈里斯縣選務辦公室到現在都無法確定。報告既說， 68個投票所出現缺紙問題，又說61個獲得補充，但卻又說22個投票所連自己到底有沒有缺紙都無法確定。加上哈里斯縣的投票機沒有連線，是否缺紙、是否故障，都只能依賴人力回報，更增添真相釐清的難度。

只是哈里斯縣選務官辦公室的發言人Nadia Hakim還是對州長、副州長的評論加以批評，強調他們的說法張冠李戴，拿2018年的前提與2022年的結果硬做連結，「去年的大選中，哈里斯縣發出了500萬份選票紙，最後有300萬份回收，因此沒有缺紙的問題」。