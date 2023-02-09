我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛縣華男賣地被誘投資虛擬貨幣 遭誆2萬

NBA／傳杜蘭特被交易至太陽 籃網回收4枚首輪籤

哈里斯縣去年11月選舉應重來?

編譯胡立宗／綜合報導
德州副州長派翠克稱哈里斯縣投票有問題，應該重選。（ABC）
德州副州長派翠克稱哈里斯縣投票有問題，應該重選。（ABC）

德州副州長派翠克（Dan Patrick）6日在Magic Circle Republican Women's Club演說時表示，哈里斯縣在2022年11月的投票時，出現選民因為無紙而無法投票的情形，而且外界根本不知道沒有投票的人有多少，「因此，我們需要重新投票一次」。

派翠克辦公室尚未說明發言的前後文，州務卿辦公室則回應，重選需要法院裁定。不過，在派翠克開炮之前，德州州長艾伯特與共和黨人早已對哈里斯縣選務批評連連。艾伯特2月1日的推文引述地方媒體報導，指哈里斯縣共有121處投票所出現問題，這才會導致結果大為不同，「因此哈里斯縣必須重選，德州更應該立法阻止哈里斯縣再犯」。

哈里斯縣長伊達戈（Lina Hidalgo）以1萬8000票、差距不到2%驚險連任固然是共和黨人忍不住的原因之一，470萬人的哈里斯縣民主黨支持者越來越多也是原因之一，德州與哈里斯縣鬥法的局面在過去幾年已經一再上演，包括疫情期間的免下車與24小時投票，都遭共和黨人居多數的德州議會禁止。

不過，持平而論，哈里斯縣應該負責部分也沒做好。去年大選期間到底有沒有出現投票紙不夠的問題，哈里斯縣選務辦公室到現在都無法確定。報告既說， 68個投票所出現缺紙問題，又說61個獲得補充，但卻又說22個投票所連自己到底有沒有缺紙都無法確定。加上哈里斯縣的投票機沒有連線，是否缺紙、是否故障，都只能依賴人力回報，更增添真相釐清的難度。

只是哈里斯縣選務官辦公室的發言人Nadia Hakim還是對州長、副州長的評論加以批評，強調他們的說法張冠李戴，拿2018年的前提與2022年的結果硬做連結，「去年的大選中，哈里斯縣發出了500萬份選票紙，最後有300萬份回收，因此沒有缺紙的問題」。

投票 德州 共和黨

上一則

凜冬強震 馳援土耳其 慈濟啟動募款行動

下一則

孫秀蕊領導幸福舞蹈班 樂活人生

延伸閱讀

「勿被中國支配」 前印太司令籲對台戰略清晰

「勿被中國支配」 前印太司令籲對台戰略清晰
不能讓北京支配美國的台灣政策 前美軍將領籲戰略清晰

不能讓北京支配美國的台灣政策 前美軍將領籲戰略清晰
NBA／末節多點開花 76人復仇魔術

NBA／末節多點開花 76人復仇魔術
哈里斯縣第四區長 在中國城宣誓就職

哈里斯縣第四區長 在中國城宣誓就職
阿姆斯壯案 休士頓市長等9人收傳票

阿姆斯壯案 休士頓市長等9人收傳票
懷疑他偷太陽眼鏡 槍殺老友判35年

懷疑他偷太陽眼鏡 槍殺老友判35年

熱門新聞

佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33
「智慧家電」經常成為駭客入侵的目標，連智慧檯燈都可能成為漏洞。（CBS）

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

2023-02-01 23:14
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03

超人氣

更多 >
黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸

黑吃黑、白菜價 華人外州種大麻血本無歸
土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察
中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次

中國不再是美國第一大貿易國 貿易戰以來首次
獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬

獨家／紐約華人手機店被搶 老闆險遭割喉 損失逾萬
買二手車以gift避稅 罰款還有刑責

買二手車以gift避稅 罰款還有刑責