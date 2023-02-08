戲劇老師遭校友控編導性侵劇 被停職調查

詹姆斯鮑伊高中校友要求將藝術中心的黛安康維爾除名。(James Bowie High School推特)

奧斯汀一所高中的三名校友向法院提出訴訟，指控戲劇課程的女老師指導學生演出強烈刺激性慾的劇情，讓她自己得到性亢奮，這位相當有名氣的老師已被學區 暫停職務接受調查。

黛安康維爾(Diane Elizabeth Cornwell)從1988年起就在詹姆斯鮑伊高中(James Bowie High School)指導學生做戲劇演出，去年8月學校用她的名字來命名藝術中心，引發過去被她教過的一些學生不滿，9名校友在去年9月向法院提出民事訴訟，指控學區縱容康維爾對他們進行「編導出的性侵 」(choreographed sexual assaults)，除了索取金錢賠償之外，還要學校將康維爾從建築物上除名。

這9人之中的3人於1月20日向法院提出另一件民事訴訟，這次的被告是康維爾本人。法院文件指出，康維爾藉著劇院製作彩排(theater production rehearsals)的時機，強迫學生演出開口接吻(open-mouth kissing)、撫捏(groping )、模擬性交動作(simulated sexual intercourse)等不當或不需要的劇情，如果學生不遵從她的指示，會得到懲罰性的報復，譬如只給最不起眼的角色。

去年9月的訴訟提出之後，學校已給康維爾放行政假進行調查，KVUE電視台報導康維爾被新的訴訟列為被告後，她回應KVUE的詢問時表示她還沒有收到訟狀，因此不便置評。提告康維爾的學生表示，在經歷過她的課程後，他們出現羞恥(anguish)、極度焦慮(extreme anxiety)和心情困苦(anguish)的症狀，其中一名女生表示，經歷過彩排的痛苦體驗後，她出現想自殺的念頭，最後必須被家長送到精神病醫院治療。

該課的女生受到的傷害可想而知是比較重的，訟狀中提出的實例包括演出西貢小姐(Miss Saigon)時，幾名女生飾演越南 的性工作者(sex workers)，她們被康維爾強迫坐在男生勃起的陰莖上跳「膝上舞」(lap dance)，讓男生撫捏乳房、騎在她們身上模仿性交動作等，這些原告要求超過100萬元的賠償。