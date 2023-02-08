台網路媒體人朱學恆等人訪中國城

西南管理區主席李雄（左六）宴請朱學恆（左七）、翁履中（左二）等一行。 （記者封昌明／攝影）

在參加完全美台灣同鄉聯誼會在休士頓舉行的年度大會「為民主發聲，讓台海和平」團結餐會後，台海和平論壇智庫召集人翁履中博士、台灣知名網路媒體人朱學恆、助理Apple Shih、淡江大學助理教授馬準威等，2月7日在西南管理區主席李雄、前首都銀行董事長王敦正、僑務諮詢委員葉宏志、僑社名嘴常中政、馬健等人陪同下，走訪中國城品嚐美食 ，大家都對富仔記餐廳的道地中國美食讚不絕口。

與朱學恆同樣喜歡四處品嚐美食的助理施小姐說，富仔記的每樣美食都是一流不輸給台灣的網紅名店，她歡迎所有僑胞若有機會回到台灣，她樂於介紹台灣各地的美食給大家品嚐，她對富仔記的蒜香排骨印象特別深刻，但她覺得在北投捷運站旁的一家的排骨店也是一絕，大家有機會可以比較一下。

李雄率領台灣參訪中國城最早的一城購物商場「頂好廣場」。他回憶當年說，那時候中國城還是一片荒蕪，他與舅舅一同努力打拚，開闢了此一商場，接著中國城陸續發展，形成今日的規模，

許多當年願意投資 中國城的華僑都功不可沒，他也歡迎世界各地的華人 前來投資，共同難得一遇的商機。