小偷頻入侵破壞 圖書館損失三萬

小偷砸破圖書館玻璃。（FOX 26）

FOX 26電視台報導，休士頓 公共圖書館 （Houston Public Libraries）過去幾個月以來，一直是宵小入室竊盜目標，小偷於圖書館人員下班後，在幾個公共圖書館偷取現金，造成近3萬元損失。

「人類到底發生什麼事？」圖書館訪客霍桑（Josetta Hawthorne）說。另一名訪客瓊斯（Stewart Jones）說，「無論肇事者是誰，他們只是在尋找自己能得到的東西，他們不管其他人。」

從圖片顯示，一些圖書館的門被砸爛，窗戶被砸碎，影印機也被破壞。

休士頓圖書館一名發言人以書面聲明表示，「不幸的是，犯罪份子瞄準我們一些地點，我們首要任務是確保休士頓圖書館工作人員和顧客安全。」

「圖書館遭入室竊盜只發生於下班後，沒有人受到威脅或受傷。然而，入室竊盜對圖書館擁有的設備損失超過兩萬元，我們設施的維修費用估計約8000元，這些損失會讓我們納稅人付出代價。」

圖書館顧客馬可尼（Justin Marconi）說，「我們的稅金被偷了，你可能認為這些建築物安全措施會更好，但實際情況可能不是。」

一名圖書館發言人表示，該市已加強圖書館安全措施。至目前為止，他們已安裝新的監控攝影 鏡頭、加固入口處和加強照明等。此外。休士頓圖書館已轉向無現金服務。他們並表示，正替圖書館客戶探索無現金影印選項。

「我們已經被徵稅徵到地獄了」馬可尼說「這絕對令人沮喪。」