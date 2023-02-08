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德州低額醫療健保 增57萬人

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州新增57萬人可負擔醫療健保計畫。（德州保險廳）
德州新增57萬人可負擔醫療健保計畫。（德州保險廳）

NBC 5電視台報導，德州正積極解決未參加保險民眾問題。2023年新增近57萬人參加負擔得起的醫療計畫（afforable health plans），這也是該州連續第三年保持全國領先的增長率。

根據聯邦數據，在截至1月15日的開放註冊期間，在HealthCare.gov上尋求保險的德州居民超過240萬，創下孤星州歷史新高，也是三年前總數的兩倍多。德州申請率增加31%，全國為12.4%。

為什麼那麼多德州人擁護曾經被稱為歐巴馬健保（Obamacare）的平價醫療法案（Affordable Care Act，ACT）計畫？

大部分功勞可能要歸功於慷慨的聯邦補貼，這些補貼從疫情爆發後開始，一直延續至2025年。更多人透過此補貼，得以負擔醫療保險，補貼也擴大至收入超過聯邦貧困線400%者，去年一個三口之家貧困水平剛剛超過9萬2000元。

當公司保險並非人人買得起的時候，一項規則改變，也得以使家庭成員首次能添加單獨的補貼保險。

即使是自2010年法案通過以來一直反對ACT的德州共和黨籍立法者，也承認該計畫具吸引力。

2021年，由達拉斯德州參議員強森（Nathan Johnson）起草的「重點費率審查」（focused rate review）法案通過，該法案要求保險公司在不同承保範圍內調整保費

因此，許多居民有機會購買2023年計畫，可以繳交極少的保費，自付額（deductibles）也低得多。

住在阿靈頓（Arlington）教師助理門諾（DeShannon Monroe）買不起雇主提供的健康保險，自2019年裁員來，一直沒有工作保險。

當她的男友生病需住院治療時，她幫他購買平價保險，發現他不必每月支付保費。

於是門諾自己也申請，選擇一個沒有保費，沒有共付額（co-pay）的Cigna計畫，在該計畫下，看一次專家醫師花25元。

45歲的她說「這是種解脫」，因她必須監測自己的高血壓，「我希望這保險用不到，但若有需要看醫師或專科醫師，我不必擔心帳單。」

達拉斯大都會聯合組織（United Way of Metropolitan Dallas）家庭和社區健康高級主管布頓（Daniel Bouton）表示，許多新申請者對這些可負擔保費感到驚訝。

他說，他替一位女性納保，每月保費三元，看家醫科費用為零，專科醫師保費十元，「很多人不相信，但我們只能說，這太不可思議了。」

醫療保險 保費 德州

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