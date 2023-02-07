停電超市丟出食物 民眾瘋搶

德州奧斯汀民眾瘋搶HEB超市丟停電後丟出的食物 。(KSAT12電視台)

冰風暴已經過去好幾天，德州 仍有許多住宅商家還在停電，奧斯汀一家H-E-B超市把許多需要冷凍、冷藏的食物丟進大垃圾箱，有人在社群媒體 上登高一呼，幾百人開車蜂擁而至，造成附近街道交通壅塞，警方必須派員驅趕群眾。

中德州的KSAT電視台報導，到5日(周日)為止奧斯汀地區還有幾萬個電力用戶無電可用，「奧斯汀能源公司」(Austin Energy)雖然派出技工全力搶修，但是因為損壞的規模太大，公司高層不願承諾何時可以全面恢復供電。

市區東南邊的H-E-B超市冷凍櫃、冷藏櫃都停止運作，工作人員把一車車的肉品、奶品、起司、冰淇淋等丟進店後面的一整排大垃圾箱，場面相當壯觀，其中還有該店附設True Texas BBQ的各式烤肉，新鮮的時候這批食物至少價值幾十萬元。

有人在社群媒體上發文，指出這家店在分發「Free Food」(免費食物)，一時之間幾百人開車前來搶東西，許多名壯漢跳進大垃圾箱中，把裡面的東西往外丟，垃圾箱旁的民眾用購物車擺東西推到自己的車邊，把食物往行李箱中堆放。來的人越來越多，停車場都已停不下，附近的街道上都是聞訊而來的駕駛人，警察 局接到居民報案後派員前來驅趕。

查維斯縣(Travis County)第四區(Precinct 4)區警長喬治莫拉雷斯(Constable George Morales III)在官方推特網頁上，呼籲民眾轉傳他的訊息：「這些東西不是免費食物，而是有腐敗之虞的食物(perishable foods)，大家不應該拿回家食用，否則可能讓人生病。」因為這些食物已經不符衛生規定，因此不能捐給地區的食物銀行(food bank)，讓人覺得十分可惜。