德州人語／誰希望北京對台動武

北京 是否會對台灣動武，已經談論了幾十年，最早也許可以追溯至1949年中共 建政之日。相關的文章或新聞，這些年幾乎隔幾天就會出現在報紙上。一個論點是：美國希望北京出兵台灣。

美國希望北京對台灣動武？令人難以相信。本報日前的一篇文章說，台灣藍營學者中有一種看法：美中台三邊，美國最想讓台海發生戰爭。若北京勝了，戰爭產生的破壞、兩岸之間增加的仇恨以及西方世界對中國大陸的制裁等，將嚴重打擊大陸的發展，使中國大陸崛起之夢夭折；若北京戰敗，中國大陸將長時間一蹶不振，甚至中共政權會因此崩潰。

果真如此，則無論北京在這場戰爭中輸或贏，美國都可以藉此打垮正在崛起的、未來可能與之爭霸的新強權，且戰場不在美國本土。這也是一些學者提起的「修昔底德陷阱」，即現有的強權國家，不容新的強權國家崛起。

但是，美國有些研究中國的人士認為，如果北京對台灣動武，更多的可能是北京主動出擊。一位研究中國大陸的人士日前在一個聚會上對筆者說：「習近平 修憲延長國家主席任期，就是為了在任內完成統一。他要青史留名。」

他還說， 儘管北京有對台灣動武的三個前提，但是，要是北京有意動武，哪怕沒有三個前提，北京也會找出動武的理由，「別忘了，（2005年通過的）『反分裂國家法』說過，如果『和平統一的可能性完全喪失』，北京就可以對台採取軍事手段。」

前美國國務卿季辛吉在其有關中國的回憶錄「論中國」中：回憶1972年毛澤東在北京中南海和他見面，「談及北京與台灣的關係時，毛澤東警告道：『關係相當複雜，我看沒有辦法和平解決。』」

而前台灣聯電董事長曹興誠本月9日發表文章，從另一個角度談北京對台動武的原因。他指出，中共因為「胡亂投資、揮霍無度，導致成長停滯、債台高築。目前中國失業嚴重、人才外逃、疫情蔓延、民怨四起。在這樣的困境下，中共會對台鋌而走險。」

但是，無論如何，如果兩岸兵戎相見，最受苦的是兩岸百姓。我們要盡量避免戰爭。

季辛吉上述回憶錄還引用毛澤東的另一句話：「依我看我們可以暫時不管台灣，等100年以後再說。世界上的事情不需要如此匆忙。有甚麼必要這麼急呢？不也就是個千把萬人口的一個島嘛。」

台灣那時1600萬人口。毛澤東此話說於1973年，現在距100年即2073年還有50年。習近平先生，根據「最高指示」，我們等50年再來「管」台灣之事吧。