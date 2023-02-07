我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

德州人語／誰希望北京對台動武

德州人語

北京是否會對台灣動武，已經談論了幾十年，最早也許可以追溯至1949年中共建政之日。相關的文章或新聞，這些年幾乎隔幾天就會出現在報紙上。一個論點是：美國希望北京出兵台灣。

美國希望北京對台灣動武？令人難以相信。本報日前的一篇文章說，台灣藍營學者中有一種看法：美中台三邊，美國最想讓台海發生戰爭。若北京勝了，戰爭產生的破壞、兩岸之間增加的仇恨以及西方世界對中國大陸的制裁等，將嚴重打擊大陸的發展，使中國大陸崛起之夢夭折；若北京戰敗，中國大陸將長時間一蹶不振，甚至中共政權會因此崩潰。

果真如此，則無論北京在這場戰爭中輸或贏，美國都可以藉此打垮正在崛起的、未來可能與之爭霸的新強權，且戰場不在美國本土。這也是一些學者提起的「修昔底德陷阱」，即現有的強權國家，不容新的強權國家崛起。

但是，美國有些研究中國的人士認為，如果北京對台灣動武，更多的可能是北京主動出擊。一位研究中國大陸的人士日前在一個聚會上對筆者說：「習近平修憲延長國家主席任期，就是為了在任內完成統一。他要青史留名。」

他還說， 儘管北京有對台灣動武的三個前提，但是，要是北京有意動武，哪怕沒有三個前提，北京也會找出動武的理由，「別忘了，（2005年通過的）『反分裂國家法』說過，如果『和平統一的可能性完全喪失』，北京就可以對台採取軍事手段。」

前美國國務卿季辛吉在其有關中國的回憶錄「論中國」中：回憶1972年毛澤東在北京中南海和他見面，「談及北京與台灣的關係時，毛澤東警告道：『關係相當複雜，我看沒有辦法和平解決。』」

而前台灣聯電董事長曹興誠本月9日發表文章，從另一個角度談北京對台動武的原因。他指出，中共因為「胡亂投資、揮霍無度，導致成長停滯、債台高築。目前中國失業嚴重、人才外逃、疫情蔓延、民怨四起。在這樣的困境下，中共會對台鋌而走險。」  

但是，無論如何，如果兩岸兵戎相見，最受苦的是兩岸百姓。我們要盡量避免戰爭。

季辛吉上述回憶錄還引用毛澤東的另一句話：「依我看我們可以暫時不管台灣，等100年以後再說。世界上的事情不需要如此匆忙。有甚麼必要這麼急呢？不也就是個千把萬人口的一個島嘛。」

台灣那時1600萬人口。毛澤東此話說於1973年，現在距100年即2073年還有50年。習近平先生，根據「最高指示」，我們等50年再來「管」台灣之事吧。

北京 中共 習近平

上一則

數字時代青少年心理健康講座 2/8上線

下一則

威脅殺克魯茲 男子恐坐牢5年

延伸閱讀

布林肯何時訪中？氣球殘骸還北京？白宮這樣說

布林肯何時訪中？氣球殘骸還北京？白宮這樣說
北京生活秩序恢復正常 下周重啟車號限行

北京生活秩序恢復正常 下周重啟車號限行
氣球危機 北京稱反應過度 WSJ：中似想淡化

氣球危機 北京稱反應過度 WSJ：中似想淡化
毛澤東扮演者唐國強 豪宅曝光

毛澤東扮演者唐國強 豪宅曝光
曾寫毛澤東、鄧小平 俄史家形容蔣介石「失敗的勝利者」

曾寫毛澤東、鄧小平 俄史家形容蔣介石「失敗的勝利者」
誰希望北京對台動武

誰希望北京對台動武

熱門新聞

佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
「智慧家電」經常成為駭客入侵的目標，連智慧檯燈都可能成為漏洞。（CBS）

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

2023-02-01 23:14
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

2023-01-30 10:31
尿在水罐裡的Lucio Catarino Diaz。（FOX）

清潔工尿尿在桌上水瓶內 致13女染疱疹

2023-02-01 15:25
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷