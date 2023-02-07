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艾伯特公布禁抖音完整計畫

編譯陳盈霖／綜合外電報導
德州州長艾伯特公布全州抖音禁令計畫（CBS）
德州州長艾伯特公布全州抖音禁令計畫（CBS）

國會山莊報(The Hill)報導，德州州長艾伯特（Greg Abbott）6日公布一項禁止在州政府設備和網路下使用抖音（TikTok）的禁令計畫，目的在「解決個人和州政府設備，因使用抖音和其他程式帶來的安全漏洞。」

艾伯特於2022年12月發布命令，禁止州府員工在政府發放的設備上，下載或使用中國字節跳動有限公司（Bytedance Ltd.）旗下的抖音，包括手機、筆記型電腦、平板電腦和桌上型電腦等。

該命令還將禁止州政府員工或承包商，在具有違禁技術的設備上開展州級業務。該計畫還包括限制在德州發布的網際網路上，使用抖音和其他被禁止的技術等，同時要求機構識別在可能的私人設備或敏感地點、會議或人員啟用包括抖音等禁用技術。

該計畫還要求各機構實施相關措施，並與資訊安全人員合作，不斷更新禁用技術列表等。

他還命令德州公共安全廳（Texas Department of Public Safety）和德州訊息資源廳（Department of Information Resources）制定計畫，指導德州機構管理用於開展德州業務的個人和德州設備。州級機構需在本月15日前發布自己政策，以執行該命令。

艾伯特說，「我們不能低估或忽視在用於開展德州重要業務的設備上，使用抖音相關的安全風險」他說，「抖音是由一家雇用共產黨的中國公司所有，從用戶設備中獲取大量數據，包括有關用戶在網際網路上詳細活動資訊等。

他說，至關重要的是，州府機構和僱員在代表德州人民工作時，免受使用此應用程式和其他違禁技術帶來的安全漏洞影響，幫助保護德州敏感訊息和關鍵基礎設施，得以免受敵對外國機構潛在威脅。

德州多所大學也響應艾伯特命令，禁止學生從校園WiFi上下載、使用抖音等應用程式。南達科他、南卡羅萊納和馬里蘭等州，也禁止在政府提供的設備上使用抖音。

聯邦參議員霍利（Josh Hawley）則提出一項法案，禁止聯邦僱員於政府提供的設備上使用抖音。該法案在參議院獲得一致通過，去年底被納入政府資助計劃，由拜登簽署為法律。

霍利也提出另一項法案，計畫在全國範圍內禁止該應用程式。

抖音發言人在給The Hill的聲明中表示，「我們很遺憾看到這些匆忙的抖音禁令帶來意外後果，這些政策無助於推進網路安全，但禁令卻影響大學共享訊息、招收學生、學生團體、校園出版物與建立社區能力等。」

抖音 德州 安全漏洞

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