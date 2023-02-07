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威脅殺克魯茲 男子恐坐牢5年

編譯林思牧／綜合報導
德州聯邦參議員克魯茲遭到人身威脅。(Ted Cruz臉書)
德州聯邦參議員克魯茲遭到人身威脅。(Ted Cruz臉書)

馬里蘭州39歲男子去年宣告要暗殺德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)，如今他接受檢方的認罪協議，預期會被判處5年監禁，在政治風氣越來越分歧的時代，民眾不可因為對某位政治人物憤恨而發表威脅言論。

　去年7月賈斯汀庫奇塔(Justin Kuchta)在保守派網站上填寫報名表，看似要參加一場活動，但他在附註欄中用了很多髒話，威脅要殺掉一堆渾蛋，特別是要宰掉肥豬克魯茲。接著克魯茲的辦公室收到一封信，內容大致與網路上的留言一樣。庫奇塔可能以為別人追查不到他，但執法單位最後將他逮捕。庫奇塔在26日接受檢方的認罪減刑協議，承認自己的罪行，預期4月份宣判時會被處5年左右的有期徒刑。

　但即使不是發實質威脅，如果言論造成傷害、情緒打擊或財物損失，受害人還是可以經由民事訴訟索取賠償。美國憲法第一修正案(first amendment)保障言論自由(freedom of speech)，很多人在網路播客上發表很極端的謬論，似乎越偏激的越能吸引人，譬如陰謀論者艾利克瓊斯(Alex Jones)利用他的「資訊戰爭」(Infowars)獲得極多粉絲，據稱前後從廣告商、捐款者等獲得至少數億元的資產。

　但這種黑心錢顯然難以長久，去年他連續在幾宗訴訟中挫敗，分別被判賠410萬元、4900萬元和9億6500萬元等，最近他公開露面時總是面有疲色，可能是長期無法安眠的結果，讓討厭他的人心頭大快。

　克魯茲如今仍在處處攪局爭取右派選民的支持，譬如上月他在弗格森秀(the Ben Ferguson Show)上放炮，指責拜登在烏克蘭戰爭上給俄烏雙方提供資金(Funding both sides of the Ukraine war)。克魯茲指出，拜登政府公開的給烏克蘭提供各種援助，另一方面又對伊朗放寬制裁，幾十億元的資金因而流入伊朗，伊朗則把無人機送到俄羅斯，幫俄羅斯攻擊烏克蘭。

　雖然克魯茲慣常是謬論連篇，但如果民眾憤恨之下發出威脅性言論，很可能會遭到牢獄之災，逢此亂世，讀者應切記明哲保身的重要性。

克魯茲 伊朗 烏克蘭

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