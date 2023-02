威脅殺克魯茲 男子恐坐牢5年

德州聯邦參議員克魯茲遭到人身威脅。(Ted Cruz臉書)

馬里蘭州39歲男子去年宣告要暗殺德州聯邦參議員克魯茲 (Ted Cruz),如今他接受檢方的認罪協議,預期會被判處5年監禁,在政治風氣越來越分歧的時代,民眾不可因為對某位政治人物憤恨而發表威脅言論。

去年7月賈斯汀庫奇塔(Justin Kuchta)在保守派網站上填寫報名表,看似要參加一場活動,但他在附註欄中用了很多髒話,威脅要殺掉一堆渾蛋,特別是要宰掉肥豬克魯茲。接著克魯茲的辦公室收到一封信,內容大致與網路上的留言一樣。庫奇塔可能以為別人追查不到他,但執法單位最後將他逮捕。庫奇塔在26日接受檢方的認罪減刑協議,承認自己的罪行,預期4月份宣判時會被處5年左右的有期徒刑。

但即使不是發實質威脅,如果言論造成傷害、情緒打擊或財物損失,受害人還是可以經由民事訴訟索取賠償。美國憲法第一修正案(first amendment)保障言論自由(freedom of speech),很多人在網路播客上發表很極端的謬論,似乎越偏激的越能吸引人,譬如陰謀論者艾利克瓊斯(Alex Jones)利用他的「資訊戰爭」(Infowars)獲得極多粉絲,據稱前後從廣告商、捐款者等獲得至少數億元的資產。

但這種黑心錢顯然難以長久,去年他連續在幾宗訴訟中挫敗,分別被判賠410萬元、4900萬元和9億6500萬元等,最近他公開露面時總是面有疲色,可能是長期無法安眠的結果,讓討厭他的人心頭大快。

克魯茲如今仍在處處攪局爭取右派選民的支持,譬如上月他在弗格森秀(the Ben Ferguson Show)上放炮,指責拜登在烏克蘭 戰爭上給俄烏雙方提供資金(Funding both sides of the Ukraine war)。克魯茲指出,拜登政府公開的給烏克蘭提供各種援助,另一方面又對伊朗 放寬制裁,幾十億元的資金因而流入伊朗,伊朗則把無人機送到俄羅斯,幫俄羅斯攻擊烏克蘭。

雖然克魯茲慣常是謬論連篇,但如果民眾憤恨之下發出威脅性言論,很可能會遭到牢獄之災,逢此亂世,讀者應切記明哲保身的重要性。