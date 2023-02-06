全美台聯會 休城倡台海和平

休士頓台灣同鄉聯誼會前會長賴李迎霞（右四）率領下，前來支持。（記者封昌明／攝影）

全美台灣同鄉聯誼會理事顧問會議暨草根外交委員會，在休士頓舉行的重頭大戲「為民主發聲，讓台海和平」團結餐會，4日在中華公所前主席張錦娟經營的雅苑宴會舉行，台海和平論壇智庫召集人翁履中博士、國民黨 國際事務部主任黃介正、台灣知名網路媒體人朱學恆等分享各自立場發表專題演說，會後並進行拍賣 募款，場面熱烈。

晚會由當地中國國民黨常委唐心琴主持，她逐一介紹來自各地的分會及本地代表，接著與人在台北的立委江啓臣進行連線。江啟臣表示，美中台之間關係錯綜複雜，但溝通交流最重要，他強調和平沒有輸家，戰爭沒有贏家，他即日將與六位同事出訪英國，將就區域穩定等議題與對方交換意見。台北市議員徐巧芯也透過視訊說，執政黨以抗中保台口號忽悠選民，這次大選結果已證明不管用了。

翁履中則表示，台灣目前面臨兵凶戰危，而且自從俄烏戰爭開打以來，世界正陷入一片混亂，要如何撥亂反正，需要大家一起團結行動，為台海和平貢獻心力。

黃介正指出，自從他接任國際事務部即著手召募年輕新秀入黨，希望能讓國民黨年輕化，目前他所領導的事務部加上義工，平均年紀均在29歲左右，他對國民黨明年此時重新執政充滿信心。

朱學恆以邊走邊演講的方式走遍全場，他表示，當年翻譯「魔戒」這本書讓他獲利100萬美金，他分文不取全數捐出，可能是台灣翻譯史上單筆收入最高的作者。他時而批判當權者，時而鼓勵年輕人追求自己的目標，不斷聲援台灣的弱勢群，並希望透過他的努力，讓下一代避免戰爭、追求和平。朱學恆大 聲讚揚翁履中幹得好，當場捐出5000元美金，給草根外交委員會用以推動台海和平。