搶劫完還去上課 休士頓少年校內落網

警方包圍Wisdom High School。（翻攝自ABC）

學生犯下搶案後，竟又「乖乖地」到校上課？休士頓 Wisdom高中一名18歲學生2日先在離校一哩外的公寓與兩人夥同搶劫，隨後搭便車到校上課，不過他難逃法網 ，最後在百多名同學的目送下坐上警車。

休士頓Wisdom高中的18歲學生Mahamoudou Sylla，2日因搶案在校內被逮，另外兩名嫌犯則在Westheimether 6400街區的犯案現場落網。18歲的John Nsenguwera拒捕中槍，但已無大礙，被控襲警；17歲的Mohamed Robinson身上搜出槍械，被控搶劫。

三人2日下午先在當地的公寓威脅行搶，對方交出所有錢財後，Mahamoudou Sylla在路邊搭順風車，到Beverly Hill 6529號的Wisdom高中正常上課。

警方發覺Mahamoudou Sylla的去向後，開始包圍學校，最後在沒有發生衝突的情況下逮捕Mahamoudou Sylla，當時課堂上有百多名學生。雖然Mahamoudou Sylla犯案時宣稱有槍，但在校園內沒有查到任何槍械。

校內沒有發生意外，但家長仍舊相當不爽，因為警方在開始包圍學校後一小時，學校才開始採取防護措施，而且在這40分鐘後，休士頓學區 才通知家長。學區事後的說法是，他們必須先等警方確認現場狀況後才能對外宣布。