我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

土耳其7.8強震波及敘利亞 2國至少640死上千人受傷

趕快登記：CVS女性免費體檢 沒醫保卡也可以

美南銀行獎助學金 開始申請 5月中旬截止

休士頓訊

美南銀行第18屆「美南清寒獎助學金」申請自2023年2月15日起開放申請。2023年應屆高中畢業生將於秋季進入大學就讀學生、需經濟援助的清寒優秀學子，學業GAP成績在3.0以上均具申請資格，申請截止期將在2023年5月中旬截止後，美南獎助學金評選委員會開始審理評選，隨後會公布獲獎者名單，並以郵寄、郵件等方式各別通知獲獎者，頒獎儀式將預定於2023年6月在美南銀行總行舉行。

由美南銀行董事會共同協議發啟，創設於2005年的「美南清寒獎助學金」，其創辦目的為表彰及獎勵優秀清寒應屆高中畢業生為主，期許借助獎學金來協助弱勢族群學子，資助部分大學費用，為社會培養未來專業人才。創設至今，獲學術界和社區有力人士肯定與支持。

美南獎助學金評審委員會每年在應屆申請學生中審評成績優秀前5名學生，每位學生可獲得獎助學金1000美元。清寒獎助學金的審核標準是依據申請者所提供的在校課學業成績、課外社區服務相關證明資料、在學期間曾參加各種活動情況，或其他活動比賽的得獎資料等，例如演講比賽，運動比賽，學校樂團等，和家庭經濟狀況財務證明(收入)、兩封介紹信教師推薦信、及學生自我介紹信兩頁。有鑑於疫情影響，在課外社區服務和學期間的各種活動的評審會將保留和調整審核標準。

「美南清寒獎助學金」申請資格將不局限於美南銀行客戶。舉凡相關具體申請規定及資格要求、申請表格下載及相關詳情可至美南銀行網站查詢：www.swnbk.com;或至美南銀行各分行索取申請表格，亦可洽詢美南銀行公關Ling Chuang (莊幃婷) 713-272-5045，或email: [email protected]

美南銀行(Member FDIC)成立於1997年，總部設於德州休士頓中國城地址：6901 Corporate Dr. Houston TX 77036，電話：713-771-9700(合作路和百利大道交口處)。26年來擁有高度多元化的族群客戶和豐富的文化資源，在董事會李承穗的領導下和全體同仁的努力業績表現優異。在銀行不斷茁壯成長擴展的同時，更本著取之社區、回饋社區，盡應有的社會責任理念中，現除了每年在休士頓和達拉斯兩地提供清寒獎助學金外，還不定期舉辦各種專題的講座和參與社區各項公益活動。

經營據點目前已分布於休士頓糖城、達拉斯Plano、Richardson、奧斯汀及南北加州等地區，以中、英、越、韓、拉丁等多國語言，除提供全方位商業和個人的銀行服務外和中英雙語網路銀行、自動電話銀行特別提供24小時全天候服務等，目前已新增e時代的手機網路服務。有關美南銀行最新資訊請參閱網站：www.swnbk.com

休士頓 加州 德州

上一則

美福藥局、陽光中心 情人節請長輩看中國賀歲大片

下一則

全美台聯會 休城倡台海和平

延伸閱讀

紐約市民吸菸率降 低收入社區仍高

紐約市民吸菸率降 低收入社區仍高
台灣和平國際論壇 為台海問題把脈

台灣和平國際論壇 為台海問題把脈
山姆休士頓州立大學 校外驚傳槍擊案

山姆休士頓州立大學 校外驚傳槍擊案
中心健保關懷槍案受害者 提供支援

中心健保關懷槍案受害者 提供支援
逾30家亞裔組織 聯合慶農曆新年

逾30家亞裔組織 聯合慶農曆新年
華策會曼哈頓華埠老人中心 新址開幕

華策會曼哈頓華埠老人中心 新址開幕

熱門新聞

佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
「智慧家電」經常成為駭客入侵的目標，連智慧檯燈都可能成為漏洞。（CBS）

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

2023-02-01 23:14
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

2023-01-30 10:31
尿在水罐裡的Lucio Catarino Diaz。（FOX）

清潔工尿尿在桌上水瓶內 致13女染疱疹

2023-02-01 15:25
事發按摩店血跡斑斑，女傷者仍未脫險。(讀者提供)

獨家／芝按摩店喋血 華女遭男客刺頸命危 兇嫌逃逸

2023-02-03 09:35

超人氣

更多 >
佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲

佛教星雲大師圓寂 享耆壽97歲
星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子

星雲法師辭世 遺囑：我沒舍利子
螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶

螃蟹每磅19.99→5.99 南加華人排隊瘋狂搶
中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉

中國否認曾宣布布林肯訪中 證據俱在被打臉
台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光

台陸軍春宮女主角 傳心死將離開部隊 坎坷身世曝光