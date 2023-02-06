美南銀行獎助學金 開始申請 5月中旬截止

美南銀行第18屆「美南清寒獎助學金」申請自2023年2月15日起開放申請。2023年應屆高中畢業生將於秋季進入大學就讀學生、需經濟援助的清寒優秀學子，學業GAP成績在3.0以上均具申請資格，申請截止期將在2023年5月中旬截止後，美南獎助學金評選委員會開始審理評選，隨後會公布獲獎者名單，並以郵寄、郵件等方式各別通知獲獎者，頒獎儀式將預定於2023年6月在美南銀行總行舉行。

由美南銀行董事會共同協議發啟，創設於2005年的「美南清寒獎助學金」，其創辦目的為表彰及獎勵優秀清寒應屆高中畢業生為主，期許借助獎學金來協助弱勢族群學子，資助部分大學費用，為社會培養未來專業人才。創設至今，獲學術界和社區有力人士肯定與支持。

美南獎助學金評審委員會每年在應屆申請學生中審評成績優秀前5名學生，每位學生可獲得獎助學金1000美元。清寒獎助學金的審核標準是依據申請者所提供的在校課學業成績、課外社區服務相關證明資料、在學期間曾參加各種活動情況，或其他活動比賽的得獎資料等，例如演講比賽，運動比賽，學校樂團等，和家庭經濟狀況財務證明(收入)、兩封介紹信教師推薦信、及學生自我介紹信兩頁。有鑑於疫情影響，在課外社區服務和學期間的各種活動的評審會將保留和調整審核標準。

「美南清寒獎助學金」申請資格將不局限於美南銀行客戶。舉凡相關具體申請規定及資格要求、申請表格下載及相關詳情可至美南銀行網站查詢：www.swnbk.com;或至美南銀行各分行索取申請表格，亦可洽詢美南銀行公關Ling Chuang (莊幃婷) 713-272-5045，或email: [email protected]

美南銀行(Member FDIC)成立於1997年，總部設於德州休士頓 中國城地址：6901 Corporate Dr. Houston TX 77036，電話：713-771-9700(合作路和百利大道交口處)。26年來擁有高度多元化的族群客戶和豐富的文化資源，在董事會李承穗的領導下和全體同仁的努力業績表現優異。在銀行不斷茁壯成長擴展的同時，更本著取之社區、回饋社區，盡應有的社會責任理念中，現除了每年在休士頓和達拉斯兩地提供清寒獎助學金外，還不定期舉辦各種專題的講座和參與社區各項公益活動。

經營據點目前已分布於休士頓糖城、達拉斯Plano、Richardson、奧斯汀及南北加州 等地區，以中、英、越、韓、拉丁等多國語言，除提供全方位商業和個人的銀行服務外和中英雙語網路銀行、自動電話銀行特別提供24小時全天候服務等，目前已新增e時代的手機網路服務。有關美南銀行最新資訊請參閱網站：www.swnbk.com。