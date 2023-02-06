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美福藥局、陽光中心 情人節請長輩看中國賀歲大片

記者封昌明／休士頓報導
情人節哪裡去，陽光活動中心請白卡長輩到影院看中國賀歲大片「拯救地球2」。（Well Go USA提供）
情人節哪裡去，陽光活動中心請白卡長輩到影院看中國賀歲大片「拯救地球2」。（Well Go USA提供）

美福藥局及陽光老人中心情人節包場，請住休士頓老人公寓的老人或居家持白卡的老人，2月14日到斯坦福AMC 18電影院觀看「流浪地球2」，當天提供情人節早餐及午餐，老人公寓住戶並會提供免費接送服務。座位有限，請打電話預約。

電影「流浪地球2」根據劉慈欣同名小說改編，是2019年「流浪地球」的前傳，以提出計劃將建造1萬座行星發動機的時代為背景藍圖，主要講述「太陽危機」來襲，世界末日即將降臨，人類文明的延續將面臨巨大挑戰。人類決定開啟流浪地球計劃，帶著地球離開太陽系，尋找新家園的精彩故事。電影在青島影視基地拍攝完成，置景面積空前巨大近100萬平方米。

2019年首映時，電影「流浪地球」的北美發行，不少網友通過社交平台詢問上映的情況，在華語電影舉國驚嘆高喊「科幻元年」之際，時光飛逝轉眼四年的時間過去了，電影「流浪地球2」再次登入北美院線主流市場。

家有一老如有一寶，陽光活動中心將每位長輩都當成寶，每日食譜都有專人料理，老人們每天都吃得樂呵呵！每逢重大節日，該中心都會舉辦各式活動讓老人家的生活充滿趣味，周末兒女前來探視時總有說不完的話題，陽光活動中心遠近馳名，有口皆碑！

陽光活動中心每天都有10餘趟車次往返Katy、糖城等各大城市接送老人前來活動筋骨，並且負責接送購物、看病，工作人員親切服務，每周工作會議，檢討過去策勵未來，安全為第一要務。現在伙食大家公認的好，水果每日變化，自製豆漿乾淨衛生，希望大家吃得好，吃出健康。

家有長輩持有白卡者歡迎洽詢，陽光活動中心附有加聯照顧中心幫助褓姆申請看護執照、孩童申請食物補助服務，CPR First Aid急救上課，提供褓姆每年30小時服務。電話：713-988-2843、傳真：713-988-3011，地址：6501 West line Drive Houston TX. 77036。

電影院 白卡 老人中心

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