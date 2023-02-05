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獲評最佳餐廳倒閉 被爆空頭支票欠薪

編譯陳盈霖／綜合外電報導
酒醉角落在社交媒體上發出關店通知。（Instagram）
酒醉角落在社交媒體上發出關店通知。（Instagram）

KPRC 2電視台報導，休士頓北邊一家受歡迎的餐廳「酒醉角落」（The Drunken Corner）日前突然關門後，員工們在Instagram等社交媒體上聲稱業主拖欠數月工資。

員工指出，這家被「休士頓黑皮書」（Black Book Houston）評選2022年最佳新餐廳的酒醉角落，向員工開出數十張空頭支票

最終，該公司被迫與多家食品和飲料供應商斷絕關係，據稱還積欠數千元員工薪資。

報導稱，美國食品（U.S. Foods）、Sysco Foods、Spec's Liquor和Wine等供應商，在收到空頭支票後，停止與該公司所有業務。前管理人員聲稱，支付給供應商未償還餘額超過3萬元。KPRC 2並未證實這一說法。

經理們還表示，由於缺乏供應商，廚房員工不得不每天長途跋涉至克羅格（Kroger）和H-E-B等超市購買食品。

前經理、調酒師和女服務員告訴KPRC 2，距離他們上次拿到薪資已過好幾個月。他們指出，餐廳老闆伯納（Terrell Bonner）告訴他們發工資有問題，他們在聖誕假期間都沒收到工資，使他們無力支付孩子們的禮物與旅行費用。

伯納坦言，有些員工說詞雖然傷人，但一定程度上並沒有錯。

「我可以說關於財務問題的指控是真實的。是的，我們遇到一些薪資問題，但98%的時間裡，我們員工都得到報酬。至目前為止，我們最大的障礙是工資，因為我們薪資遠高於市場，作為一名前餐廳員工，我不希望我的員工感到工資過低。我可以保證，我們擁有的每一位經理都是他們在業內薪水最高的。」

他並表示，餐廳計畫很快重啟開業，也承諾那些員工可重新獲得薪資。他也希望再次開業時，能看到大部分的前僱員都能回歸。

支票 休士頓

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