2少載偷渡客 高速躲警衝橋墩翻車

少年車輛衝上橋墩騰空而起。（德州公安廳提供）

德州 公安廳巡警1日正在追捕越境移民 時，卻目睹驚人場面：運載偷渡客 的車輛為了逃避警方追逐，高速行駛下意外衝上陸橋橋墩，整輛車騰空飛起後橫躺在陸橋上。車內人員不斷哀號，警方只好破窗救人，最後竟然發現肇事者是15歲與12歲的少年，幸好送醫後都撿回一命。警方清查後，發現車輛是從聖安東尼奧偷來的，15歲駕駛被控拒捕、協助偷渡、無照駕駛與持有毒品。

FOX指出，單是2022年12月就有25萬1000起無證移民遭到逮捕事件，線民更指漏網人數高達30萬人。而這起飛車事故更凸顯，人蛇集團為了將無證移民從德州送往美國其他地方，連青少年也敢雇來當車手，不僅無照駕駛，還可能導致人員傷亡。上周的一起追逐事故，嫌犯不僅將一般車當越野車開，還一度時速高達110哩，過程中數度打滑失控。