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影／網傳「中國間諜氣球遭擊落」 五角大廈未證實

偵察氣球可追溯至法國大革命 5原因各國迄今愛用

2少載偷渡客 高速躲警衝橋墩翻車

編譯胡立宗／綜合報導
少年車輛衝上橋墩騰空而起。（德州公安廳提供）
少年車輛衝上橋墩騰空而起。（德州公安廳提供）

德州公安廳巡警1日正在追捕越境移民時，卻目睹驚人場面：運載偷渡客的車輛為了逃避警方追逐，高速行駛下意外衝上陸橋橋墩，整輛車騰空飛起後橫躺在陸橋上。車內人員不斷哀號，警方只好破窗救人，最後竟然發現肇事者是15歲與12歲的少年，幸好送醫後都撿回一命。警方清查後，發現車輛是從聖安東尼奧偷來的，15歲駕駛被控拒捕、協助偷渡、無照駕駛與持有毒品。

FOX指出，單是2022年12月就有25萬1000起無證移民遭到逮捕事件，線民更指漏網人數高達30萬人。而這起飛車事故更凸顯，人蛇集團為了將無證移民從德州送往美國其他地方，連青少年也敢雇來當車手，不僅無照駕駛，還可能導致人員傷亡。上周的一起追逐事故，嫌犯不僅將一般車當越野車開，還一度時速高達110哩，過程中數度打滑失控。

回到1日發生在弗里奧縣（Frio County）IH-35公路上的事故，正駕駛是15歲的少年，副駕則是12歲的少年，兩人為了逃避警方，一時失控衝向橋墩，車輛沿著斜坡一飛衝天，最後落在高架陸橋上，車輛整個斜躺，車內的人根本無法逃生。警方趕到後，為了救人只好敲破擋風玻璃救出人員，他們傷勢嚴重但送醫後都無致命之虞。

警方打破擋風玻璃才能救人。（德州公安廳提供）
警方打破擋風玻璃才能救人。（德州公安廳提供）

移民 偷渡客 德州

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