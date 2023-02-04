運鈔車被搶110萬 司機內賊被逮

Garda保全公司的裝甲運鈔車遭歹徒持槍打劫。(KSAT)

聖安東尼奧近郊12月29日發生裝甲運鈔車遭歹徒持槍打劫的事件，110萬元現金遭搶匪奪走，2月3日(周五)發布的消息指出，這是內賊裡應外合的結果，那天駕駛運鈔車的23歲男子已被警方逮捕控罪。

報導指出，事發當天Garda保全公司的裝甲運鈔車(armored truck)到達聖安東尼奧東北郊區康福斯市(Converse)的AutoZone汽車 零件與用品店，車上兩名工作人員中一人進到店裡取現金，23歲的司機馬丁內茲羅德里格茲(Brian Martinez Rodriguez)在車上等候。

根據警方的事件報告，馬丁內茲羅德里格茲告訴警察 運鈔車遭搶的過程：當他因故下車時，一名男子趁隙把他推進車中，拿出手槍用槍托打他大約20秒鐘，接著那人用槍口指著他，叫他把車開到大約一哩之外，這時另有三名持槍男子上車，用箱子把車上的鈔票裝走，接著那四人開一輛車離開。Garda公司的人員清點以後，發現被搶走的金額大約是110萬元。

當警方調閱附近的錄影之後，發現情況與司機所說的大有出入，開始把調查目標集中在馬丁內茲羅德里格茲身上。AutoZone的錄影顯示，馬丁內茲羅德里格茲似乎是蓄意把車門打開，那名男子上車後才七秒鐘車子就開動，而不是20秒鐘之後。另外，第二個地點也有錄像機在監控，運鈔車到達後停在一輛藍色現代Hyundai Elantra轎車後面，一人從轎車上下來登上運鈔車，兩名男子分兩趟把一袋袋的鈔票放在行李箱中。

警方的紀錄指出，馬丁內茲羅德里格茲和一名共犯已於1月20日被逮捕並遭控「偷竊至少30萬元」(theft of $300,000 or more)的罪名，警方仍在追捕另一名共犯。