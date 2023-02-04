德州偷渡客以鄰為壑 逼紐約撥款應急

來自委內瑞拉的成千上萬無證客自被收容在德州聖安東尼奧市，等候被送往其他州民主黨主政的城市落腳。(Getty Images)

德州州長艾伯特把偷渡客送到民主黨掌政州的「以鄰為壑」措施似乎達成攪局目的，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)2月初在新預算中編列10億元應付所需，她和紐約市長亞當斯(Eric Adams)呼籲聯邦政府負擔大部分開支、加快批准工作許可證的程序。

估計過去幾個月中偷渡過邊界的非法移民中，有4萬2000名申請庇護者(asylum seekers)來到紐約市，其中有一些是德州州長艾伯特用專車送來的。拜登 1月31日(周二)到紐約市的時候，霍楚與亞當斯都當面給拜登施壓，拜登也承諾會撥發聯邦經費，但沒有明說會給多少金額。

曼哈頓的PIX電視台報導，霍蔻在新預算中編列10億元，她認為應付申請庇護者蜂擁到紐約市的費用，應該是市政府、州政府與聯邦政府平均分攤。另外，霍楚與亞當斯都催促聯邦政府加快審發臨時工作許可( temporary work permits)的步調，要解決這些人的需要，必須讓他們可以合法的工作，這樣就不需要政府提供居處、飲食和其他民生需要，也就不再需要耗費納稅人的錢。

孟子曾說「以四鄰為溝壑」是不道德的治理之道，但在如今政治意識分歧的態勢下，艾伯特把偷渡客用巴士載到民主黨掌政州的措施卻得到多數保守派人士的讚許，給艾伯特又積下不少政治籌碼。眾人皆知艾伯特有意問鼎白宮，但他一向拍川普 的馬屁，如今川普已公開宣告將在明年競選總統，除非川普改口，艾伯特不至於會像佛州州長那樣願與川普兵戎相見。

今日美國報導，雖然共和黨 選民中很多人仍然對川普死忠，但政壇專家指出如果川普出線成為共和黨提名人與拜登對陣，反而會讓政績民調皆差的拜登得到優勢，因為即使是獨立派選民也多半對川普不敢領教，他們會把票投給拜登以避免川普再度搞壞全球秩序。

但如果共和黨提名其他人選，在大選中把拜登打敗的機會將大增。目前有意參加共和黨初選的人包括佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、新罕布夏州州長蘇努努(Chris Sununu)、川普任命為駐聯合國大使的海理(Nikki Haley)、前副總統潘斯(Mike Pence)和維吉尼亞州州長楊肯(Glenn Youngkin)，反川普的共和黨人希望局勢盡快整合，大家推舉其中一人，別把票源分散，免得又被川普奪走提名。