為保愛犬 男主人命喪3入侵惡犬

(KHOU電視台)

閑居家中坐，禍從天上來，休士頓 一名30歲男子1日(周三)晚間聽到後院有犬隻的狂吠聲，開門出去竟被闖入後院的三隻惡犬咬死，他自己的狗因為傷重必須被「安樂死」。

休士頓市警局指出，周三晚間在喜來登橡樹街(Sheraton Oaks Drive)5500街段的一戶住宅，屋主突然聽到後院有嘈雜的犬吠聲，他打開後門查看，看到有三隻狗在院子裡攻擊他的愛犬，他上前企圖阻止時也被那三隻狗攻擊，警方接到報案電話派員前往，警察 到達時那名30歲的男子已經沒有動作，但那些狗還在繼續咬他。

當那些狗看到警察時，也想對警察進行攻擊，一名警員拔出配槍向其中的一隻狗開槍打中那隻狗，巨響把三隻狗嚇得向外逃竄。警察徵召救護車前來，急救人員發現那名男子已經斷氣，男子養的狗受到重傷被送到獸醫院，獸醫認為傷勢過重無法救活，取得家屬同意後給牠安樂死(euthanized)。

警方調查後找到那三隻惡犬的主人，他是死者的鄰居，那三隻狗從自家的院子跑出後，從死者後院鐵籬的縫隙鑽進後院攻擊裡面住的那隻狗。休士頓動物管制局(Animal Control)已經把三隻惡犬都抓到，等候調查報告出爐後按照官方建議進行發落，預期那三隻惡犬的主人會遭執法單位提控，死者的家屬也勢必會提出巨額民事索賠訴訟。

動物管制局並沒有透露那三隻狗是哪個品種，但養狗的人多半有過愛犬遭其他犬隻攻擊的經驗，帶狗外出運動是必需的，因此與別的狗相遇也是必然的，當愛犬遭攻擊的時候，狗主會像保護兒女一樣的挺身相救。以這個事件來做借鑑，狗主應該考慮如何安全的帶狗散步、如何強化自家庭院的圍牆鐵籬，以免這樣的慘事發生在自己身上。