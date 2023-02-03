入侵動物園非偶發 威脅全國

達拉斯動物園兩隻皇帝絨猴遭竊幸平安歸園。（達拉斯動物園）

「國家地理」(National Geographic)的報導指出，達拉斯動物園 發生的珍奇動物遭盜竊與殺害的事件並非偶發，全國各地的動物園都面臨類似的威脅，多數已開始研商保安監控的對策。

達拉斯動物園兩隻皇帝絨猴在1月30遭竊以後，受到媒體大幅報導，這是因為那是三個星期之內的第四件破壞、偷竊案例，警方公布相當清晰的疑犯照片以後至今仍未破案，日前動物園、達拉斯市警局和聯邦漁獵局已將懸賞提高到2萬5000元。那兩隻皇帝絨猴後來在達拉斯郊區一間教堂所提供的社區住宅中找到，雖然體重減輕很多，但沒有受到傷害。

但這不是偶發狀況，1月28日晚間快到午夜時，路易斯安那動物園(Zoosiana)的小型靈長類園區遭歹徒入侵，有12隻松鼠猴(squirrel monkeys)被偷走，到今日發稿時尚 未尋獲。德州 人在自家住宅或農莊上飼養珍禽異獸的風氣很盛，州政府也盡量放寬監管法規，竊賊可能因而認為有利可圖，造成這類竊盜事件越來越頻繁。

總部設於德州的「野生珍奇動物協會」(Exotic Wildlife Association)是提倡居民飼養珍禽異獸的非營利組織，旗下的專家給民眾各種養殖野生動物的資訊與服務。該會的執行總監查理希爾(Charly Seale)指出，像達拉斯動物園所發生的事件，不但是違法的行為，也不只危害到那些動物，譬如把雲豹釋放出來，很可能會對大眾造成身體的傷害，最嚴重的情況下甚至會造成死亡。

達拉斯動物園的主管2月1日發布書面聲明，對有人一再針對該園進行破壞與偷竊感到沮喪，過去的保安措施雖然相當有效，但現在顯然需要提升許多層才能遏止這股風潮。美國動物園與水族館協會(Zoos and Aquariums Association)的副總裁伏農(Rob Vernon)表示，防止盜竊是比較容易做到的，但如果有人執意想要傷害動物園的動物，他會想出各種低劣的手段達成目的。