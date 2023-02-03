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德州人語／年飯桌上再憶中華食文化

德州人語

聖誕節剛過，春節緊接而至。火雞香味還未散去，年飯的香氣溢滿華人社區。

中式年夜飯強調「繁」和「滿」，五穀雜糧、肉類、蔬菜和水果，兼顧烹飪技巧，炒、煮、炸、煎、燜、烤、炒、煨，恨不能在除夕夜全都運用一遍。農耕文明一直以穀物和植物為主要的飲食來源，肉類為輔，而年夜飯則是一年中豐饒之集大成者。從帶著「俗氣」的雜糧米豆做成的八寶飯，到雞鴨魚羊牛肉海鮮，不論今年有乾旱還是災難，經歷天災還是人禍，到了年夜，餐桌上的世界總要盡善盡美，實現豐收。

前陣子剛剛結束的感恩節或是聖誕大餐則相對簡單，葷食為主，配以小菜和點心。至於這小菜，是西藍花還是蘿蔔，是芹菜還是羽衣甘藍，也並不那麼講究。有蛋白質，有維生素，有碳水化合物，高興的時候有湯有酒，這就成了。相比中餐複雜，西餐更喜歡燒烤、煎、炸、燜等烹飪方法，與追求效率的生活方式相匹配。即便在節日的餐桌上，也絕不太會出現一道需要烹製超過幾個小時的菜餚。

西方的「馬斯洛需求層次理論」裡，將食物略顯殘酷地墊在了金字塔的最底層，只是被視為人類最為基本的生理需求之一。在這種語境下，正如西方世界對食物的看法，基本上未曾真正脫離過實用主義。除了「美味與否」，很多時候剩下的也僅是「有機與否」和「營養與否」了。這種環境下，食物的功能屬性更多時候完全替代了其文化屬性。

而在中華文化中，飲食絕非如此簡單。暫不談節日，即使是平日裡的一次宴請和一桌酒席，都早已超越了食物對人基本生理需求的意義。一頓「像樣」的飯菜，可能在除夕臘月的年夜飯裡讓萬水千山歡聚一堂，可能在流水長席中見證了紅白喜事悲歡離合，可能在夾菜轉盤和推杯換盞中識破了溜鬚拍馬和爾虞我詐，也可能在土鍋細蒸慢燉中就滿足了延年益壽的「美夢成真」。對於有的人來說，坐在一桌只有在某個特殊時刻才能「吃得起」或「吃得上」的菜餚前，也就忘卻了上桌前的苦，舉杯拾箸，就似從今往後頓頓都能有今朝酒菜。

李安1994拍攝的「飲食男女」, 電影中把中華飲食，尤其是家宴文化對生活的價值描寫得淋漓盡致。烹飪和飲食表達的不僅是文化，也是一種生活的感受和傳承，圍坐在八仙桌或是圓轉盤邊上，本身就已經是一種言語。文化和故事，願望和期待，男女和老少，有了吃的抓手，便在一頓頓中延續了下去。

宴請的主人，烹飪的廚師，吃飯的食客。人生的角色不過也就這三個。

聖誕節 蛋白質 電影

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