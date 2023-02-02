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風暴再臨德州 逾28萬戶停電

編譯胡立宗／綜合報導
包括德州在內的美南地區，國家氣象局所發布的冰雪風暴與冬季風暴警示區。（KHOU）
包括德州在內的美南地區，國家氣象局所發布的冰雪風暴與冬季風暴警示區。（KHOU）

強烈冬季風暴再度席捲美國南部，籠罩德州、俄克拉荷馬、阿肯色。德州部分除了28萬2000戶停電、奧斯汀就占13萬戶外，還有六人死於道路意外、包括兩名執法人員。自1月底開始的冰風暴也導致航空大亂，已有3088架次停飛、9942架次延誤。

德州州長艾伯特呼籲，路面積雪、結冰情況嚴重，民眾千萬不要冒險上路。國家氣象局（National Weather Service）的天氣預警顯示，美南地區都將降下顯著雨雪，德州部分地區積雪可達0.5吋。

國家氣象局的冬季風暴警示（Winter Weather Advisory）涵蓋範圍除了德州，還包括阿肯色、田納西、肯塔基，甚至遠及西維吉尼亞。再惡劣天候影響下，德州、俄克拉荷馬、阿肯色的各級學校都將關閉或改為線上授課。

冬季風暴警示意味著，當地可能出現大量降雪或霰，陸面交通將很危險。更進一步的冰雪風暴警吿（Ice Storm Warning）則代表當地可能出現0.25吋以上的積雪或結冰，不但不應該上路，電線、樹木更有坍塌的可能。

至於實用網站的整理如下：

休士頓地區的即時雷達影像與10天預報：https://www.khou.com/radar，https://www.khou.com/10-day

德州停電區域：https://poweroutage.us/area/state/Texas

德州 風暴 維吉尼亞

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