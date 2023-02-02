達拉斯動物園頻出事 疑犯曝光

達拉斯警方籲請民眾指認名涉案男子。(達拉斯市警局推特）

達拉斯動物園 (Dallas Zoo)本月第四度出事，兩隻皇帝狨猴(emperor tamarin monkeys)於30日(周一)失蹤，市警局調查後表示牠們可能已遭竊，幸於31日晚間尋獲。警方公布一名涉案男子的照片，希望民眾能夠提供線索。

30日上午達拉斯動物園宣布因為天氣不好，周一不會開門，後來又宣布因為冰風暴 (ice storm)來襲，從周一到周三都不會開門。但隨後動物園的工作人員發現皇帝狨猴的住處鐵絲網被人剪破，裡面的兩隻狨猴不見了。動物園的人員認為狨猴應該還在園區內，但警方調閱錄影後認為狨猴是被人偷走了。兩隻皇帝狨猴第二天在一達拉斯一處廢棄住宅的衣櫃裡被找到，未受到傷害。

但警方仍公布一段錄像和一張照片，籲請民眾指認名涉案男子。在幾乎無人的步道 上，一名身穿藍色套頭運動夾克的男子，頭上還戴著一頂紅色、藍色的毛線帽，手上拿著一包Doritos的零食。

1月份是達拉斯動物園的多事之秋，首先是1月13日一頭雲豹(clouded leopard)失蹤，牠的棲息處鐵絲網被人故意剪破，園方隨即把遊客請走，搜尋以後在園區中將牠找到。同日園方在葉猴(langur monkeys)棲息處的鐵絲網上也發現類似的破口，但那些葉猴都沒有跑出去。

這兩個事件發生以後，園方加裝了許多監控攝影機並增雇保安警衛，但1月下旬35歲的垂面禿鷹(lappet-faced vulture)意外死亡，獸醫和警方聯手調查後宣告禿鷹是受傷而死，園方懸賞1萬元籲請大眾提供破案線索，該案特別令人痛心的是這種禿鷹是極其瀕危的物種。