金城銀行捐款皮諾斯基小學並開理財課

金城銀行為支持並回饋社區，長期參與並且捐贈各個團體和各項活動。金城銀行除了捐款給Petrosky Elementary School，以支持中英雙語教學相關活動，右一為楊雅淑、右二為侯秀宜。 （金城銀行提供）

金城銀行為支持並回饋社區，長期參與並且捐贈各個團體和各項活動。金城銀行除了捐款給皮諾斯基小學 (Petrosky Elementary School)，以支持中英雙語教學相關活動，並為該校中英雙語班小朋友提供多次理財課程。

皮諾斯基小學為慶祝農曆新年，於2023年1月27日舉辦慶祝活動，並邀請Alief學區創意總監Mr. Patrick Cherry及代表，台北經濟文化辦事處楊雅淑組長和金城銀行營業部第一副總裁Courtney Sitkowski、公關部副總裁侯秀宜共襄盛舉。

活動由二年級學生齊凱文以開場鼓拉開序幕，接著一年級同學的舞獅表演，和左愛森的演講，幼稚園小朋友的歡迎歌，四年級同學的童話音樂劇 (丑小鴨)，三年級同學的中文歌唱，和Ellie, Mia 和Mason 的分數演說，Clark和Robert Lacey兄弟的武術表演，二年級同學的功夫扇表演；最後全體同學一起大合唱中文歌曲「恭喜，恭喜」。所有參與同學載歌載舞，節目內容豐富且童趣十足，家長和來賓掌聲不斷，現場熱鬧且歡樂！活動高潮則是金城銀行贈送所有小朋友和老師開運紅包，同時提供紅包給參加活動的家長抽獎。家長對於華人過年傳統分送紅包覺得很新鮮，也感覺很幸運！

皮諾斯基小學自2018年開辦中英雙語班，學生每日半天用中文學習，半天用英文學習。自小習慣使用雙語學習和思考，並沉浸於中文和中國文化，除了培養其國際觀，並提高學習興趣。這次慶祝活動除了展示學生的學習成果，也讓家長有機會接觸中華文化，並且達到與社區互動的效果，是一次很成功的活動！皮諾斯基小學提供自幼稚園(五歲)起的課程，相關招生 問題請聯繫徐老師: (281) 208-6126 ext. 29055。