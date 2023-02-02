金城銀行捐款皮諾斯基小學並開理財課
金城銀行為支持並回饋社區，長期參與並且捐贈各個團體和各項活動。金城銀行除了捐款給皮諾斯基小學 (Petrosky Elementary School)，以支持中英雙語教學相關活動，並為該校中英雙語班小朋友提供多次理財課程。
皮諾斯基小學為慶祝農曆新年，於2023年1月27日舉辦慶祝活動，並邀請Alief學區創意總監Mr. Patrick Cherry及代表，台北經濟文化辦事處楊雅淑組長和金城銀行營業部第一副總裁Courtney Sitkowski、公關部副總裁侯秀宜共襄盛舉。
活動由二年級學生齊凱文以開場鼓拉開序幕，接著一年級同學的舞獅表演，和左愛森的演講，幼稚園小朋友的歡迎歌，四年級同學的童話音樂劇 (丑小鴨)，三年級同學的中文歌唱，和Ellie, Mia 和Mason 的分數演說，Clark和Robert Lacey兄弟的武術表演，二年級同學的功夫扇表演；最後全體同學一起大合唱中文歌曲「恭喜，恭喜」。所有參與同學載歌載舞，節目內容豐富且童趣十足，家長和來賓掌聲不斷，現場熱鬧且歡樂！活動高潮則是金城銀行贈送所有小朋友和老師開運紅包，同時提供紅包給參加活動的家長抽獎。家長對於華人過年傳統分送紅包覺得很新鮮，也感覺很幸運！
皮諾斯基小學自2018年開辦中英雙語班，學生每日半天用中文學習，半天用英文學習。自小習慣使用雙語學習和思考，並沉浸於中文和中國文化，除了培養其國際觀，並提高學習興趣。這次慶祝活動除了展示學生的學習成果，也讓家長有機會接觸中華文化，並且達到與社區互動的效果，是一次很成功的活動！皮諾斯基小學提供自幼稚園(五歲)起的課程，相關招生問題請聯繫徐老師: (281) 208-6126 ext. 29055。
此次金城銀行配合學校慶典，在春節期間贈送每一個小朋友紅包，除了分享春節的喜樂外，也鼓勵小朋友養成儲蓄的習慣，加上理財課程的學習，希望新的一年開始，由每個家庭的小成員開始執行理財大業。金城銀行公關部副總裁侯秀宜表示，一年之際始於春，金城銀行現正推出春節的優惠方案，誠摯邀請所有客戶和社區朋友親臨金城銀行總行及附近分行查詢或參閱金城銀行網站www.goldenbank-na.com。 金城銀行德州休士頓百利總行地址：9315 Bellaire Blvd. Houston, Texas 77036。電話：713-777-3838。
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