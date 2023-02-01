我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

斯坦福市政學區招生推薦會

【休士頓訊】
梁競懿（左)校長、譚秋晴市議員（右）共同推薦斯坦福學區。 （譚秋晴提供）
梁競懿（左)校長、譚秋晴市議員（右）共同推薦斯坦福學區。 （譚秋晴提供）

斯坦福市政學區（Stafford Municipal School District, 簡稱SMSD）耗資鉅資打造的公立明星重點學校「Stafford STEM Magnet Academy」。 STEM是科學、科技、工程和數學的簡稱。學校重在培養未來醫學和科技的方面的優秀人才。學校不僅聘請了最優秀的師資，用私立學校的教學和設備，還採用生動的教學方式和啟發式的課程，並且組織了豐富多彩的學生社團和各種課外俱樂部。

在校長梁競懿的領導下，全體教職員工的同心協力，新學校在穩步地朝著更好的方向發展。在2022年底，學校的全方位教學評估結果優異，學生的成績及綜合素質出類拔萃，被德州教育局評為最優A級學校這項殊榮。

斯坦福市議員譚秋晴女士為新學校的開辦和發展做了很大的努力，她希望有更多的華裔社區的子弟能進入該校就讀，享受最好的教育資源。

學校招收了來自於斯坦福市、糖城、梨城、KATY、Galleria等地區共兩百多為位學生。為了讓孩子們接受優質的教育，重視子女教育的華人家長們不惜每天長途開車接送孩子求學。

目前學校正在招收2023年秋季三到九年級的新學生，入學沒有居住區域的限制，可以跨區就學，以公立學校的免費福利享受私立學校的教學質量和資源。招生名額有限，欲報考需要把握這個難得的機會，招生的截止日期是3月3日。

為了讓華人社區有更多學生家長了解學校的招生情況，中國人活動中心和糖城華夏中文學校特邀請梁競懿校長和斯坦福市市議員譚秋晴來參加兩場招生推薦會，現場回答家長們關心的問題，特此邀請感興趣家長們和學生們前來參加。

招生推薦會第一場：

時間：2023年2月4日(周六）上午10點-11點

地點：中國人活動中心 129 大廳

地址：5905 Sovereign Dr. 129， Houston, TX 77036

第二場：

時間：2023年2月4日(周六）中午12點-下午1點

地點：糖城華夏中文學校 102廳

地址：1124 Soldiers Field Dr， Sugar Land, TX 77479

招生 教育局 華人

上一則

宏武協會2月11日舉辦帕金森氏症講座

下一則

北卡華協春節嘉年華 熱鬧回歸

延伸閱讀

新州華裔兄弟學校泳池溺水亡 家屬求償1億

新州華裔兄弟學校泳池溺水亡 家屬求償1億
長青中文學校 歡慶春節

長青中文學校 歡慶春節
費城教師工會 挺前市議員金海倫角逐市長

費城教師工會 挺前市議員金海倫角逐市長
頂尖學區全新裝璜屋柏拉阿圖周六日Open House

頂尖學區全新裝璜屋柏拉阿圖周六日Open House
FBI瓦解駭客勒索集團 保護醫院、學區受害者 免付1.3億潛在贖金

FBI瓦解駭客勒索集團 保護醫院、學區受害者 免付1.3億潛在贖金
布碌崙第20學區 委員會26日開會

布碌崙第20學區 委員會26日開會

熱門新聞

警方公布尼科爾斯本月初被警方毆打致死的視頻，事發當時為20：35。（視頻截圖）

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

2023-01-27 20:42
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

2023-01-30 10:31
聯邦提供給低收入戶的糧食券援助計畫。(取自農業部)

「請撥打877…」千萬別照做 糧食券金額恐被偷光

2023-01-31 15:22
向銀行借款買推特，馬斯克為利息發愁。(美聯社)

耍大牌買推特鑄成大錯? 馬斯克已非全球首富

2023-01-27 15:51
社區民眾留言給被學生射致重傷的教師澤溫爾。美聯社

三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校

2023-01-25 12:24
CNN將於今年底之前永久遷離其位於亞特蘭大市中心的總部位址。(記者林昱瑄／攝影)

CNN總部 年底前遷出亞城市中心

2023-01-24 12:34

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機