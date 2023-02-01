斯坦福市政學區招生推薦會

梁競懿（左)校長、譚秋晴市議員（右）共同推薦斯坦福學區。 （譚秋晴提供）

斯坦福市政學區（Stafford Municipal School District, 簡稱SMSD）耗資鉅資打造的公立明星重點學校「Stafford STEM Magnet Academy」。 STEM是科學、科技、工程和數學的簡稱。學校重在培養未來醫學和科技的方面的優秀人才。學校不僅聘請了最優秀的師資，用私立學校的教學和設備，還採用生動的教學方式和啟發式的課程，並且組織了豐富多彩的學生社團和各種課外俱樂部。

在校長梁競懿的領導下，全體教職員工的同心協力，新學校在穩步地朝著更好的方向發展。在2022年底，學校的全方位教學評估結果優異，學生的成績及綜合素質出類拔萃，被德州教育局 評為最優A級學校這項殊榮。

斯坦福市議員譚秋晴女士為新學校的開辦和發展做了很大的努力，她希望有更多的華裔社區的子弟能進入該校就讀，享受最好的教育資源。

學校招收了來自於斯坦福市、糖城、梨城、KATY、Galleria等地區共兩百多為位學生。為了讓孩子們接受優質的教育，重視子女教育的華人 家長們不惜每天長途開車接送孩子求學。

目前學校正在招收2023年秋季三到九年級的新學生，入學沒有居住區域的限制，可以跨區就學，以公立學校的免費福利享受私立學校的教學質量和資源。招生 名額有限，欲報考需要把握這個難得的機會，招生的截止日期是3月3日。

為了讓華人社區有更多學生家長了解學校的招生情況，中國人活動中心和糖城華夏中文學校特邀請梁競懿校長和斯坦福市市議員譚秋晴來參加兩場招生推薦會，現場回答家長們關心的問題，特此邀請感興趣家長們和學生們前來參加。

招生推薦會第一場：

時間：2023年2月4日(周六）上午10點-11點

地點：中國人活動中心 129 大廳

地址：5905 Sovereign Dr. 129， Houston, TX 77036

第二場：

時間：2023年2月4日(周六）中午12點-下午1點

地點：糖城華夏中文學校 102廳

地址：1124 Soldiers Field Dr， Sugar Land, TX 77479