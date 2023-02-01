我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冰風暴襲中南部 逾1900航班取消 3000萬人受衝擊

川普之後第二人？美前駐聯合國大使海理傳將參戰2024

清潔工尿尿在桌上水瓶內 致13女染疱疹

編譯胡立宗／綜合報導
尿在水罐裡的Lucio Catarino Diaz。（FOX）
尿在水罐裡的Lucio Catarino Diaz。（FOX）

休士頓一名清潔工Lucio Catarino Diaz據稱在2022年下半年間，藉清掃東區某一大樓的機會，針對女職員放在桌上的水瓶偷偷尿尿，結果導致13名女性因此染上第一型單純疱疹（HSV-1）。

由於大樓與清潔公司的處理不當，因此眾人聯合對大樓屋主、管理公司、維修公司、清潔公司與Lucio Catarino Diaz提告。清潔工已於去年10月間被捕並且認罪，罪名是加重傷害，「凶器」則是帶有性病病菌的尿液。

Lucio Catarino Diaz是性傳染病第一型單純疱疹的患者，雖然知道不當行為可能導致他人染病，但仍趁辦公室下班後的無人時段，偷偷往女職員桌上的水瓶內尿尿，因此導致多人染上無法治癒的性病。最先發現的是一名女職員，當時她只覺得水瓶味道怪怪，之後另一名女職員發現她的水瓶也出現惡臭，因此偷偷在桌上裝了一台錄影機。

最後拍到Lucio Catarino Diaz接近該名女職員的辦公桌後，不但將他的生殖器放進水瓶，還特意傾斜水瓶確認兩者是否有接觸到，之後再將水瓶放回原處。當女職員第二天發現事實後，即已告知大樓管理公司，要求他們處理並通知其他租用大樓的公司，然而管理公司既未處裡又未通知，Lucio Catarino Diaz第二天晚上又被拍到故技重施。訴狀指出，管理公司直到六天後才通知大樓其他出租戶，但是傷害已經造成，共有13名女性職員被診斷出感染無法痊癒的第一型單純疱疹。

休士頓

上一則

阿州中區華僑會迎春 張道山接會長

下一則

宏武協會2月11日舉辦帕金森氏症講座

延伸閱讀

投資糾紛 婦怨殺室友後輕生

投資糾紛 婦怨殺室友後輕生
美福陽光集團新春再送暖 耆老笑開懷

美福陽光集團新春再送暖 耆老笑開懷
南加大科學大樓下午4點發生爆炸

南加大科學大樓下午4點發生爆炸
舊金山渡輪大樓水面驚見浮屍 疑洪水奪命

舊金山渡輪大樓水面驚見浮屍 疑洪水奪命
743萬天價買樓 Rain、金泰希爆脫手「被當肥羊」

743萬天價買樓 Rain、金泰希爆脫手「被當肥羊」
塗鴉法院 女子判罰8250元囚30天

塗鴉法院 女子判罰8250元囚30天

熱門新聞

警方公布尼科爾斯本月初被警方毆打致死的視頻，事發當時為20：35。（視頻截圖）

曼菲斯5警施暴視頻公開 華府警方全員待命 因應潛在動亂

2023-01-27 20:42
多名大通銀行的芝城商家用戶，近日都遭遇詐騙損失不少金錢。(pexels)

銀行來電要求認證？小商家帳戶數萬元瞬間消失

2023-01-30 10:31
聯邦提供給低收入戶的糧食券援助計畫。(取自農業部)

「請撥打877…」千萬別照做 糧食券金額恐被偷光

2023-01-31 15:22
向銀行借款買推特，馬斯克為利息發愁。(美聯社)

耍大牌買推特鑄成大錯? 馬斯克已非全球首富

2023-01-27 15:51
社區民眾留言給被學生射致重傷的教師澤溫爾。美聯社

三度警告男孩有槍 受傷教職員將告公校

2023-01-25 12:24
CNN將於今年底之前永久遷離其位於亞特蘭大市中心的總部位址。(記者林昱瑄／攝影)

CNN總部 年底前遷出亞城市中心

2023-01-24 12:34

超人氣

更多 >
住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅

住在這幾個州的居民 今年還可收到補助金或退稅
從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打

從事仿冒盜版…微信、蝦皮、淘寶再列惡名市場 美促嚴打
又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流

又爆仇亞攻擊…9旬婦人出門2分鐘 被打到頭破血流
胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體

胡歌老婆被起底「真實身分」 神似楊冪、林依晨綜合體
科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機

科技業裁員大潮席捲 華人轉行、海歸…盼度過危機