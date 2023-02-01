清潔工尿尿在桌上水瓶內 致13女染疱疹

尿在水罐裡的Lucio Catarino Diaz。（FOX）

休士頓 一名清潔工Lucio Catarino Diaz據稱在2022年下半年間，藉清掃東區某一大樓的機會，針對女職員放在桌上的水瓶偷偷尿尿，結果導致13名女性因此染上第一型單純疱疹（HSV-1）。

由於大樓與清潔公司的處理不當，因此眾人聯合對大樓屋主、管理公司、維修公司、清潔公司與Lucio Catarino Diaz提告。清潔工已於去年10月間被捕並且認罪，罪名是加重傷害，「凶器」則是帶有性病病菌的尿液。

Lucio Catarino Diaz是性傳染病第一型單純疱疹的患者，雖然知道不當行為可能導致他人染病，但仍趁辦公室下班後的無人時段，偷偷往女職員桌上的水瓶內尿尿，因此導致多人染上無法治癒的性病。最先發現的是一名女職員，當時她只覺得水瓶味道怪怪，之後另一名女職員發現她的水瓶也出現惡臭，因此偷偷在桌上裝了一台錄影機。

最後拍到Lucio Catarino Diaz接近該名女職員的辦公桌後，不但將他的生殖器放進水瓶，還特意傾斜水瓶確認兩者是否有接觸到，之後再將水瓶放回原處。當女職員第二天發現事實後，即已告知大樓管理公司，要求他們處理並通知其他租用大樓的公司，然而管理公司既未處裡又未通知，Lucio Catarino Diaz第二天晚上又被拍到故技重施。訴狀指出，管理公司直到六天後才通知大樓其他出租戶，但是傷害已經造成，共有13名女性職員被診斷出感染無法痊癒的第一型單純疱疹。